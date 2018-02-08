Юні волинські каратисти стали переможцями на чемпіонаті в Києві





У змаганнях взяли участь 200 спортсменів з різних областей України, а також з Республіки Білорусь, - пише



Успішно виступили на чемпіонаті та стали призерами вихованці КЗ КДЮСШ ім.Є.Кондратовича.



Абрамчук Дмитро та Онищук Назар вибороли 1 місце у ваговій категорії 30-35 кг.



Другу сходинку п’єдесталу посіли Матвійчук Стас та Наумчик Михайло (25-30 кг).



Вихованці тренера-викладача Володимира Пустового повернулися до Ковеля з кубками та дипломами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате (ІКО) серед дітей, юнаків та юніорів в розділі «Куміте».У змаганнях взяли участь 200 спортсменів з різних областей України, а також з Республіки Білорусь, - пише Про Ковель Успішно виступили на чемпіонаті та стали призерами вихованці КЗ КДЮСШ ім.Є.Кондратовича.тавибороли 1 місце у ваговій категорії 30-35 кг.Другу сходинку п’єдесталу посілита(25-30 кг).Вихованці тренера-викладачаповернулися до Ковеля з кубками та дипломами.

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