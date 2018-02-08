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Юні волинські каратисти стали переможцями на чемпіонаті в Києві

Юні волинські каратисти стали переможцями на чемпіонаті в Києві
У Києві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате (ІКО) серед дітей, юнаків та юніорів в розділі «Куміте».

У змаганнях взяли участь 200 спортсменів з різних областей України, а також з Республіки Білорусь, - пише Про Ковель.

Успішно виступили на чемпіонаті та стали призерами вихованці КЗ КДЮСШ ім.Є.Кондратовича.

Абрамчук Дмитро та Онищук Назар вибороли 1 місце у ваговій категорії 30-35 кг.

Другу сходинку п’єдесталу посіли Матвійчук Стас та Наумчик Михайло (25-30 кг).

Вихованці тренера-викладача Володимира Пустового повернулися до Ковеля з кубками та дипломами.

Юні волинські каратисти стали переможцями на чемпіонаті в Києві

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Теги: спорт, карате
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