Досі шукають тіло пенсіонера, який втонув у луцькому Стиру





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



Група водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС у Волинській області продовжує пошуки чоловіка, який



"За минулу добу водолазами здійснено 5 спусків у крижану воду, обстежено 250 метрів дна річки. Загалом обстежено понад 1600 метрів дна, понад 1 кілометр прибереженої зони вниз по течії. До пошукових робіт залучено 5 чоловік особового складу групи", - йдеться у повідомленні.



Пошукові роботи тривають.



"Рятувальники закликають громадян і любителів зимової риболовлі не виходити на тонку кригу, не пускати дітей на водойми, не залишати їх без нагляду"№, - застерігають рятувальники.

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