Досі шукають тіло пенсіонера, який втонув у луцькому Стиру
Сьогодні, 10:00
Рятувальники продовжують шукати чоловіка, який втонув у луцькому Стиру 31 січня.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
Група водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС у Волинській області продовжує пошуки чоловіка, який потонув на річці Стир у Луцьку 31 січня.
"За минулу добу водолазами здійснено 5 спусків у крижану воду, обстежено 250 метрів дна річки. Загалом обстежено понад 1600 метрів дна, понад 1 кілометр прибереженої зони вниз по течії. До пошукових робіт залучено 5 чоловік особового складу групи", - йдеться у повідомленні.
Пошукові роботи тривають.
"Рятувальники закликають громадян і любителів зимової риболовлі не виходити на тонку кригу, не пускати дітей на водойми, не залишати їх без нагляду"№, - застерігають рятувальники.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
Група водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС у Волинській області продовжує пошуки чоловіка, який потонув на річці Стир у Луцьку 31 січня.
"За минулу добу водолазами здійснено 5 спусків у крижану воду, обстежено 250 метрів дна річки. Загалом обстежено понад 1600 метрів дна, понад 1 кілометр прибереженої зони вниз по течії. До пошукових робіт залучено 5 чоловік особового складу групи", - йдеться у повідомленні.
Пошукові роботи тривають.
"Рятувальники закликають громадян і любителів зимової риболовлі не виходити на тонку кригу, не пускати дітей на водойми, не залишати їх без нагляду"№, - застерігають рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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