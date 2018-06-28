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Досі шукають тіло пенсіонера, який втонув у луцькому Стиру

Досі шукають тіло пенсіонера, який втонув у луцькому Стиру
Рятувальники продовжують шукати чоловіка, який втонув у луцькому Стиру 31 січня.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Група водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС у Волинській області продовжує пошуки чоловіка, який потонув на річці Стир у Луцьку 31 січня.

"За минулу добу водолазами здійснено 5 спусків у крижану воду, обстежено 250 метрів дна річки. Загалом обстежено понад 1600 метрів дна, понад 1 кілометр прибереженої зони вниз по течії. До пошукових робіт залучено 5 чоловік особового складу групи", - йдеться у повідомленні.

Пошукові роботи тривають.

"Рятувальники закликають громадян і любителів зимової риболовлі не виходити на тонку кригу, не пускати дітей на водойми, не залишати їх без нагляду"№, - застерігають рятувальники.

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Теги: смерть, утоплення, Стир
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