З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків
Сьогодні, 13:11
Вихованці ДНЗ №№ 4,8,11 Ковеля безкоштовно отримали ігрові набори LEGO.
Завдяки спільним зусиллям управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації й управління освіти міста Ковеля кілька дитячих садків стали учасниками проекту «Сприяння освіті», - повідомили на сайті ковельської мерії.
Він реалізовується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та компанією the LEGO Foundation (королівство Данії).
Загалом залучили десять дошкільних навчальних закладів Волинської області, серед яких - три ковельські: № 4 «Ромашка», № 11, №8 «Казка».
Тож відтепер вихованців садків безкоштовно забезпечили ігровими наборами LEGO.
Педагоги стали учасниками тренінгу, який провели фахівці, що пройшли навчання в Україні та Данії.
"Ми впевнені, що дошкільнята із задоволенням поринуть у безмежний світ гри. Адже вони уже діляться своїми першими враженнями, дивують несподіваними рішеннями, цікавими ідеями", - йдеться у повідомленні.
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Завдяки спільним зусиллям управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації й управління освіти міста Ковеля кілька дитячих садків стали учасниками проекту «Сприяння освіті», - повідомили на сайті ковельської мерії.
Він реалізовується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та компанією the LEGO Foundation (королівство Данії).
Загалом залучили десять дошкільних навчальних закладів Волинської області, серед яких - три ковельські: № 4 «Ромашка», № 11, №8 «Казка».
Тож відтепер вихованців садків безкоштовно забезпечили ігровими наборами LEGO.
Педагоги стали учасниками тренінгу, який провели фахівці, що пройшли навчання в Україні та Данії.
"Ми впевнені, що дошкільнята із задоволенням поринуть у безмежний світ гри. Адже вони уже діляться своїми першими враженнями, дивують несподіваними рішеннями, цікавими ідеями", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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