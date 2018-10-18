вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків

З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків
Вихованці ДНЗ №№ 4,8,11 Ковеля безкоштовно отримали ігрові набори LEGO.

Завдяки спільним зусиллям управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації й управління освіти міста Ковеля кілька дитячих садків стали учасниками проекту «Сприяння освіті», - повідомили на сайті ковельської мерії.

Він реалізовується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та компанією the LEGO Foundation (королівство Данії).

Загалом залучили десять дошкільних навчальних закладів Волинської області, серед яких - три ковельські: № 4 «Ромашка», № 11, №8 «Казка».

Тож відтепер вихованців садків безкоштовно забезпечили ігровими наборами LEGO.

Педагоги стали учасниками тренінгу, який провели фахівці, що пройшли навчання в Україні та Данії.

"Ми впевнені, що дошкільнята із задоволенням поринуть у безмежний світ гри. Адже вони уже діляться своїми першими враженнями, дивують несподіваними рішеннями, цікавими ідеями", - йдеться у повідомленні.

З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків
З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків
З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків
З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків
З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, освіта, дитсадок, Волинь, іграшки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку визначили кращих юних плавців області. ФОТО
Сьогодні, 14:17
Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ
Сьогодні, 13:47
З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків
Сьогодні, 13:11
Помер репер Децл: назвали ймовірну причину смерті
Сьогодні, 12:46
Ще одне волинське село перейшло до ПЦУ
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
18 жовтень, 2018, 09:29
На Волині створили інклюзивний центр для дітей із особливими потребами На Волині створили інклюзивний центр для дітей із особливими потребами
01 червень, 2018, 22:52
Волинянка в’яже милі іграшки в японській техніці Волинянка в’яже милі іграшки в японській техніці
06 лютий, 2017, 14:14
Волинянка заробляє на життя собі і дітям м’якими іграшками Волинянка заробляє на життя собі і дітям м’якими іграшками
21 грудень, 2016, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Конякіна горе-водії перетворили зелену зону на болото. ФОТО
Сьогодні, 14:28
 0
У Луцьку визначили кращих юних плавців області. ФОТО
Сьогодні, 14:17
 0
Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ
Сьогодні, 13:47
 0
З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків
Сьогодні, 13:11
 0
Помер репер Децл: назвали ймовірну причину смерті
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8