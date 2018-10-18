З Данії передали «халявні» ігрові набори LEGO для волинських малюків

Вихованці ДНЗ №№ 4,8,11 Ковеля безкоштовно отримали ігрові набори LEGO.Завдяки спільним зусиллям управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації й управління освіти міста Ковеля кілька дитячих садків стали учасниками проекту «Сприяння освіті», - повідомили на сайті ковельської мерії.Він реалізовується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та компанією the LEGO Foundation (королівство Данії).Загалом залучили десять дошкільних навчальних закладів Волинської області, серед яких - три ковельські: № 4 «Ромашка», № 11, №8 «Казка».Тож відтепер вихованців садків безкоштовно забезпечили ігровими наборами LEGO.Педагоги стали учасниками тренінгу, який провели фахівці, що пройшли навчання в Україні та Данії."Ми впевнені, що дошкільнята із задоволенням поринуть у безмежний світ гри. Адже вони уже діляться своїми першими враженнями, дивують несподіваними рішеннями, цікавими ідеями", - йдеться у повідомленні.