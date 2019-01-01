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Пишні сукні, декорації, загримовані актори: яким був театр у волинському місті понад 80 років тому

Пишні сукні, декорації, загримовані актори: яким був театр у волинському місті понад 80 років тому
Опублікували світлину театру в Ковелі, який діяв до початку Другої світової війни.

Про це пише Район.Ковель.

Історик і дослідниця краєзнавства Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала світлину тих часів і прокоментувала:

«Виявляється, не лише в Луцьку до війни вирувало театральне життя. Ось вам доказ. На сцені учні ковельської гімназії грають виставу. Це 1934 рік. Особисто мені дуже подобається особливо грим хлопчика, що стоїть з правого боку сцени, видно, що юний, а грає дорослого».

Пишні сукні, декорації, загримовані актори: яким був театр у волинському місті понад 80 років тому

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Теги: театр, Волинь, історія
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