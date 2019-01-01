Предстоятеля ПЦУ Епіфанія інтронізували

Епіфанія.



Інтронізація проходила під час божественної літургії. Зокрема, митрополит Гальський Еммануїл від Вселенського патріарха, митрополит Макарій (колишній предстоятель УАПЦ) та митрополит Симеон (колишній представник УПЦ МП) по черзі посадили митрополита Епіфанія на престол з виголосом «Аксіос» (достойний, гідний), - пише



Після цього Епіфанію були піднесені ознаки предстоятельського сану. Зокрема, хрест підніс митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан, панагію (невеликий образ Богоматері) підніс митрополит Юрій (Каліщук), який очолює Українську православну церкву в Канаді під омофором Вселенського патріархату, другу панагію підніс митрополит Антоній (Щербан) предстоятель Української православної церкви в США теж під омофором Константинополя.



Право носіння другої панагії — привілей предстоятелів помісних церков.



Після облачення у ці церковні символи інтронізація є довершеною і митрополит Епіфаній став повноцінним предстоятелем помісної Православної церкви України.

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