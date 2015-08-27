вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У День закоханих влаштують романтичну екскурсію Луцьком часів з'їзду монархів

У День закоханих влаштують романтичну екскурсію Луцьком часів з'їзду монархів
У місті відбудеться безкоштовна екскурсія «Романтичний Луцьк часів Зʼїзду європейських монархів і після нього».

"Цьогоріч Луцьк і лучани відзначають 590-ту річницю знакової у міській історії події. Ідеться про Луцький з’їзд монархів. Він року Божого 1429 започаткував коронаційну бурю, ознаменувавши собою важливість нашого міста у політичній стратегії великого князя литовського Вітовта", - повідомили організатори.

Була у тієї події також інша сторона ‒ чуттєва і романтична. Маловідома і загадкова, оповита загадками і легендами.
Відтак 14 лютого ‒ у День усіх закоханих, «Центр туристичної інформації та послуг», спробує привідкрити завісу романтичних історій часів Зʼїзду європейських монархів і після нього.

Як укладали шлюби у ту епоху, чи існувало справжнє відчайдушне кохання і на що воно штовхало мешканців Луцька, якою була кара за перелюби-подружні зради, як зверталися до коханих і милих серцю людей ‒ про це та багато інших цікавинок почуєте, завітавши на безкоштовну екскурсію від Оксани Штанько.

Солодким закінченням екскурсії стануть відвідини атмосферної кавʼярні «Старе місто» і куштування фірмового луцького десерту «Моє серденько».

Початок екскурсії о 15.00 від Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2).

У День закоханих влаштують романтичну екскурсію Луцьком часів з'їзду монархів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: екскурсія, Луцьк, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У День закоханих влаштують романтичну екскурсію Луцьком часів з'їзду монархів
Сьогодні, 20:26
У «Промені» відбудеться пікантна вистава*
Сьогодні, 19:33
В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах
Сьогодні, 19:00
Пишні сукні, декорації, загримовані актори: яким був театр у волинському місті понад 80 років тому
Сьогодні, 18:35
Понеділок в Україні буде теплим, – синоптик
Сьогодні, 18:09
Схожі новини
Чому Свято-Троїцький кафедральний собор називають трояндою у підкові? ВІДЕО Чому Свято-Троїцький кафедральний собор називають трояндою у підкові? ВІДЕО
27 серпень, 2015, 17:00
Як луцький архітектор «наслідив» у Сарнах понад 80 років тому. ФОТО Як луцький архітектор «наслідив» у Сарнах понад 80 років тому. ФОТО
28 січень, 16:13
Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата Луцьк на столітніх малюнках німецького солдата
08 січень, 10:23
До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО
03 січень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У День закоханих влаштують романтичну екскурсію Луцьком часів з'їзду монархів
Сьогодні, 20:26
 0
У «Промені» відбудеться пікантна вистава*
Сьогодні, 19:33
 0
В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах
Сьогодні, 19:00
 0
Пишні сукні, декорації, загримовані актори: яким був театр у волинському місті понад 80 років тому
Сьогодні, 18:35
 0
Понеділок в Україні буде теплим, – синоптик
Сьогодні, 18:09
 0
Медіа
відео
1/8