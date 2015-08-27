У День закоханих влаштують романтичну екскурсію Луцьком часів з'їзду монархів
Сьогодні, 20:26
У місті відбудеться безкоштовна екскурсія «Романтичний Луцьк часів Зʼїзду європейських монархів і після нього».
"Цьогоріч Луцьк і лучани відзначають 590-ту річницю знакової у міській історії події. Ідеться про Луцький з’їзд монархів. Він року Божого 1429 започаткував коронаційну бурю, ознаменувавши собою важливість нашого міста у політичній стратегії великого князя литовського Вітовта", - повідомили організатори.
Була у тієї події також інша сторона ‒ чуттєва і романтична. Маловідома і загадкова, оповита загадками і легендами.
Відтак 14 лютого ‒ у День усіх закоханих, «Центр туристичної інформації та послуг», спробує привідкрити завісу романтичних історій часів Зʼїзду європейських монархів і після нього.
Як укладали шлюби у ту епоху, чи існувало справжнє відчайдушне кохання і на що воно штовхало мешканців Луцька, якою була кара за перелюби-подружні зради, як зверталися до коханих і милих серцю людей ‒ про це та багато інших цікавинок почуєте, завітавши на безкоштовну екскурсію від Оксани Штанько.
Солодким закінченням екскурсії стануть відвідини атмосферної кавʼярні «Старе місто» і куштування фірмового луцького десерту «Моє серденько».
Початок екскурсії о 15.00 від Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2).
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"Цьогоріч Луцьк і лучани відзначають 590-ту річницю знакової у міській історії події. Ідеться про Луцький з’їзд монархів. Він року Божого 1429 започаткував коронаційну бурю, ознаменувавши собою важливість нашого міста у політичній стратегії великого князя литовського Вітовта", - повідомили організатори.
Була у тієї події також інша сторона ‒ чуттєва і романтична. Маловідома і загадкова, оповита загадками і легендами.
Відтак 14 лютого ‒ у День усіх закоханих, «Центр туристичної інформації та послуг», спробує привідкрити завісу романтичних історій часів Зʼїзду європейських монархів і після нього.
Як укладали шлюби у ту епоху, чи існувало справжнє відчайдушне кохання і на що воно штовхало мешканців Луцька, якою була кара за перелюби-подружні зради, як зверталися до коханих і милих серцю людей ‒ про це та багато інших цікавинок почуєте, завітавши на безкоштовну екскурсію від Оксани Штанько.
Солодким закінченням екскурсії стануть відвідини атмосферної кавʼярні «Старе місто» і куштування фірмового луцького десерту «Моє серденько».
Початок екскурсії о 15.00 від Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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