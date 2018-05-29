У Луцьку визначили кращих юних плавців області. ФОТО





Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



"02.02.2019 року в КЗ"СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" завершився відкритий зимовий чемпіонат Волинської області з плавання серед юнаків. Спортсмени показали високий рівень готовності, а переможцями змагань стали: серед дівчат- Чернищук В., Марченко І., Лебедь В., Гречанюк В., Куренчук М., Шальнєва Н., Гущук К.. Серед хлопців - Сарапін Д. Дудка О., Нерода А., Пінчук О., Войдюк В., Гарбарчук І., Макарчук О., Аленін М., Нагірний О., Ляшук І.. Вітаємо! Нових спортивних звершень", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершився відкритий зимовий чемпіонат Волинської області з плавання серед юнаків.Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради."02.02.2019 року в КЗ"СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" завершився відкритий зимовий чемпіонат Волинської області з плавання серед юнаків. Спортсмени показали високий рівень готовності, а переможцями змагань стали: серед дівчат- Чернищук В., Марченко І., Лебедь В., Гречанюк В., Куренчук М., Шальнєва Н., Гущук К.. Серед хлопців - Сарапін Д. Дудка О., Нерода А., Пінчук О., Войдюк В., Гарбарчук І., Макарчук О., Аленін М., Нагірний О., Ляшук І.. Вітаємо! Нових спортивних звершень", - йдеться у повідомленні.

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