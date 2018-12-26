У Луцьку на Конякіна горе-водії перетворили зелену зону на болото. ФОТО
Сьогодні, 14:28
У Луцьку на вулиці Конякіна, 33 руйнували прибудинкову територію водії, що неправильно паркують свої автомобілі.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"Таку картину сьогодні побачили наші інспектори. Зелена зона яку ОСББ цілий рік підсівало травою, косило - зруйновано. Зруйнували прибудинкову територію водії, що паркують свої автомобілі. Найбільше шкода тих сил, що свідомі мешканці тратять на благоустрій території біля будинку, а інші ось так просто руйнують", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"Таку картину сьогодні побачили наші інспектори. Зелена зона яку ОСББ цілий рік підсівало травою, косило - зруйновано. Зруйнували прибудинкову територію водії, що паркують свої автомобілі. Найбільше шкода тих сил, що свідомі мешканці тратять на благоустрій території біля будинку, а інші ось так просто руйнують", - йдеться у повідомленні.
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