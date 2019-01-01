У центрі Луцька прокурор за кермом авто збив жінку, – ЗМІ





Про це



ДТП сталося ввечері 2 лютого. Прокурор їхав за кермом автомобіля Peugeot Partner. На нерегульованому пішохідному переході він збив місцеву жительку, яка переходила дорогу.



Жінка, 1969 року народження, отримала закриту черепно-мозкову травму і кілька переломів рук і ніг. Постраждалу госпіталізували.



Обставини ДТП з'ясовуються. На даний момент проведена експертиза підтверджує відсутність в крові водія наркотичних засобів або алкоголю.

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