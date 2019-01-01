У центрі Луцька прокурор за кермом авто збив жінку, – ЗМІ
Сьогодні, 14:57
У Луцьку на проспекті Волі співробітник прокуратури збив жінку.
Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
ДТП сталося ввечері 2 лютого. Прокурор їхав за кермом автомобіля Peugeot Partner. На нерегульованому пішохідному переході він збив місцеву жительку, яка переходила дорогу.
Жінка, 1969 року народження, отримала закриту черепно-мозкову травму і кілька переломів рук і ніг. Постраждалу госпіталізували.
Обставини ДТП з'ясовуються. На даний момент проведена експертиза підтверджує відсутність в крові водія наркотичних засобів або алкоголю.
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Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
ДТП сталося ввечері 2 лютого. Прокурор їхав за кермом автомобіля Peugeot Partner. На нерегульованому пішохідному переході він збив місцеву жительку, яка переходила дорогу.
Жінка, 1969 року народження, отримала закриту черепно-мозкову травму і кілька переломів рук і ніг. Постраждалу госпіталізували.
Обставини ДТП з'ясовуються. На даний момент проведена експертиза підтверджує відсутність в крові водія наркотичних засобів або алкоголю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
баба не знала, що прокурватор поспішає?
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