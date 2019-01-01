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У центрі Луцька прокурор за кермом авто збив жінку, – ЗМІ

У центрі Луцька прокурор за кермом авто збив жінку, – ЗМІ
У Луцьку на проспекті Волі співробітник прокуратури збив жінку.

Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

ДТП сталося ввечері 2 лютого. Прокурор їхав за кермом автомобіля Peugeot Partner. На нерегульованому пішохідному переході він збив місцеву жительку, яка переходила дорогу.

Жінка, 1969 року народження, отримала закриту черепно-мозкову травму і кілька переломів рук і ніг. Постраждалу госпіталізували.

Обставини ДТП з'ясовуються. На даний момент проведена експертиза підтверджує відсутність в крові водія наркотичних засобів або алкоголю.

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 1
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баба не знала, що прокурватор поспішає?
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