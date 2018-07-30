Лікар розповів, кому в Україні потрібно дозволити марихуану
Сьогодні, 16:12
Легалізація в Україні марихуани (канабісу) в медичних цілях повинна передбачати, що доступ до наркотику матимуть тільки важко хворі люди під жорстким контролем лікарів і правоохоронців.
Про це розповів лікар, кандидат медичних наук Віктор Сидоренко, коментуючи відповідну ініціативу керівника МОЗ Уляни Супрун, пише Уніан.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Супрун виступила за легалізацію медичного канабісу в Україні
Лікар висловив здивування тим фактом, що в Україні легалізацію "чомусь ставлять гострою проблемою, чимось незвичайним".
"Перша сторона цього питання – в багатьох країнах канабіс дійсно тільки для медичних цілей застосовується. Це перше. По-друге, наркотики, навіть важкі наркотики, такі, як морфін гідрохлорид, застосовуються і в нашій країні у дійсно невиліковних хворих. По-третє, якщо це буде тільки за медичними показаннями і порядок призначення буде таким самим, як у інших наркотичних речовин, я нічого особливого в цьому не бачу", – пояснив кандидат медичних наук.
За його словами, питання легалізації "не має виходити за межі дуже важких і невиліковних".
"Зазвичай, наркотичні засоби призначаються онкохворим. Канабіс може застосовуватися не тільки для онкохворих, а й для хворих з деякими психічними захворюваннями та захворюваннями центральної і периферичної нервової системи. Тобто показання до його застосування трохи ширші. Але ще раз повторюю – це повинно бути виключно за медичними показаннями", – підкреслив Сидоренко.
"І продаж його повинні контролювати. Навіть не продаж, а видача пацієнтам повинна абсолютно ретельно контролюватися і медичними, і правоохоронними органами", – додав він. На думку лікаря, легалізація канабісу в лікувальних цілях "досить вузька медична проблема, яка не вартує того, щоб виносити її на публічне обговорення".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів лікар, кандидат медичних наук Віктор Сидоренко, коментуючи відповідну ініціативу керівника МОЗ Уляни Супрун, пише Уніан.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Супрун виступила за легалізацію медичного канабісу в Україні
Лікар висловив здивування тим фактом, що в Україні легалізацію "чомусь ставлять гострою проблемою, чимось незвичайним".
"Перша сторона цього питання – в багатьох країнах канабіс дійсно тільки для медичних цілей застосовується. Це перше. По-друге, наркотики, навіть важкі наркотики, такі, як морфін гідрохлорид, застосовуються і в нашій країні у дійсно невиліковних хворих. По-третє, якщо це буде тільки за медичними показаннями і порядок призначення буде таким самим, як у інших наркотичних речовин, я нічого особливого в цьому не бачу", – пояснив кандидат медичних наук.
За його словами, питання легалізації "не має виходити за межі дуже важких і невиліковних".
"Зазвичай, наркотичні засоби призначаються онкохворим. Канабіс може застосовуватися не тільки для онкохворих, а й для хворих з деякими психічними захворюваннями та захворюваннями центральної і периферичної нервової системи. Тобто показання до його застосування трохи ширші. Але ще раз повторюю – це повинно бути виключно за медичними показаннями", – підкреслив Сидоренко.
"І продаж його повинні контролювати. Навіть не продаж, а видача пацієнтам повинна абсолютно ретельно контролюватися і медичними, і правоохоронними органами", – додав він. На думку лікаря, легалізація канабісу в лікувальних цілях "досить вузька медична проблема, яка не вартує того, щоб виносити її на публічне обговорення".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку грибок «гризе» стіни під'їзду
Сьогодні, 17:16
Громада на Волині прийняла рішення перейти до ПЦУ
Сьогодні, 16:47
Лікар розповів, кому в Україні потрібно дозволити марихуану
Сьогодні, 16:12
У Старому місті луцькі муніципали знайшли гору сміття. ФОТО
Сьогодні, 15:43
Ще одна громада на Волині вирішила перейти до ПЦУ
Сьогодні, 15:10
Медіа