Лікар розповів, кому в Україні потрібно дозволити марихуану





Про це розповів лікар, кандидат медичних наук Віктор Сидоренко, коментуючи відповідну ініціативу керівника МОЗ Уляни Супрун, пише



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Лікар висловив здивування тим фактом, що в Україні легалізацію "чомусь ставлять гострою проблемою, чимось незвичайним".



"Перша сторона цього питання – в багатьох країнах канабіс дійсно тільки для медичних цілей застосовується. Це перше. По-друге, наркотики, навіть важкі наркотики, такі, як морфін гідрохлорид, застосовуються і в нашій країні у дійсно невиліковних хворих. По-третє, якщо це буде тільки за медичними показаннями і порядок призначення буде таким самим, як у інших наркотичних речовин, я нічого особливого в цьому не бачу", – пояснив кандидат медичних наук.



За його словами, питання легалізації "не має виходити за межі дуже важких і невиліковних".



"Зазвичай, наркотичні засоби призначаються онкохворим. Канабіс може застосовуватися не тільки для онкохворих, а й для хворих з деякими психічними захворюваннями та захворюваннями центральної і периферичної нервової системи. Тобто показання до його застосування трохи ширші. Але ще раз повторюю – це повинно бути виключно за медичними показаннями", – підкреслив Сидоренко.



"І продаж його повинні контролювати. Навіть не продаж, а видача пацієнтам повинна абсолютно ретельно контролюватися і медичними, і правоохоронними органами", – додав він. На думку лікаря, легалізація канабісу в лікувальних цілях "досить вузька медична проблема, яка не вартує того, щоб виносити її на публічне обговорення".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Легалізація в Україні марихуани (канабісу) в медичних цілях повинна передбачати, що доступ до наркотику матимуть тільки важко хворі люди під жорстким контролем лікарів і правоохоронців.Про це розповів лікар, кандидат медичних наук Віктор Сидоренко, коментуючи відповідну ініціативу керівника МОЗ Уляни Супрун, пише Уніан Лікар висловив здивування тим фактом, що в Україні легалізацію "чомусь ставлять гострою проблемою, чимось незвичайним"."Перша сторона цього питання – в багатьох країнах канабіс дійсно тільки для медичних цілей застосовується. Це перше. По-друге, наркотики, навіть важкі наркотики, такі, як морфін гідрохлорид, застосовуються і в нашій країні у дійсно невиліковних хворих. По-третє, якщо це буде тільки за медичними показаннями і порядок призначення буде таким самим, як у інших наркотичних речовин, я нічого особливого в цьому не бачу", – пояснив кандидат медичних наук.За його словами, питання легалізації "не має виходити за межі дуже важких і невиліковних"."Зазвичай, наркотичні засоби призначаються онкохворим. Канабіс може застосовуватися не тільки для онкохворих, а й для хворих з деякими психічними захворюваннями та захворюваннями центральної і периферичної нервової системи. Тобто показання до його застосування трохи ширші. Але ще раз повторюю – це повинно бути виключно за медичними показаннями", – підкреслив Сидоренко."І продаж його повинні контролювати. Навіть не продаж, а видача пацієнтам повинна абсолютно ретельно контролюватися і медичними, і правоохоронними органами", – додав він. На думку лікаря, легалізація канабісу в лікувальних цілях "досить вузька медична проблема, яка не вартує того, щоб виносити її на публічне обговорення".

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