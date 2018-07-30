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Лікар розповів, кому в Україні потрібно дозволити марихуану

Лікар розповів, кому в Україні потрібно дозволити марихуану
Легалізація в Україні марихуани (канабісу) в медичних цілях повинна передбачати, що доступ до наркотику матимуть тільки важко хворі люди під жорстким контролем лікарів і правоохоронців.

Про це розповів лікар, кандидат медичних наук Віктор Сидоренко, коментуючи відповідну ініціативу керівника МОЗ Уляни Супрун, пише Уніан.

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Лікар висловив здивування тим фактом, що в Україні легалізацію "чомусь ставлять гострою проблемою, чимось незвичайним".

"Перша сторона цього питання – в багатьох країнах канабіс дійсно тільки для медичних цілей застосовується. Це перше. По-друге, наркотики, навіть важкі наркотики, такі, як морфін гідрохлорид, застосовуються і в нашій країні у дійсно невиліковних хворих. По-третє, якщо це буде тільки за медичними показаннями і порядок призначення буде таким самим, як у інших наркотичних речовин, я нічого особливого в цьому не бачу", – пояснив кандидат медичних наук.

За його словами, питання легалізації "не має виходити за межі дуже важких і невиліковних".

"Зазвичай, наркотичні засоби призначаються онкохворим. Канабіс може застосовуватися не тільки для онкохворих, а й для хворих з деякими психічними захворюваннями та захворюваннями центральної і периферичної нервової системи. Тобто показання до його застосування трохи ширші. Але ще раз повторюю – це повинно бути виключно за медичними показаннями", – підкреслив Сидоренко.

"І продаж його повинні контролювати. Навіть не продаж, а видача пацієнтам повинна абсолютно ретельно контролюватися і медичними, і правоохоронними органами", – додав він. На думку лікаря, легалізація канабісу в лікувальних цілях "досить вузька медична проблема, яка не вартує того, щоб виносити її на публічне обговорення".

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Теги: канабіс, наркотики, медицина
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