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У Луцьку грибок «гризе» стіни під'їзду

У Луцьку грибок «гризе» стіни під'їзду
Мешканці будинку на бульварі Дружби Народів, 7 у Луцьку нарікають на бездіяльність ЖКП.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Олександр Антонець.

"ЖКП не реагує на звернення мешканців, на фото видно як протікає дах а працівники ЖКП кажуть, що там сухо, що там нічого не тече. Останню заявку в ЖКП подавали 18,01,2019. Реакції нуль. Фото додаю. Така картина вже на протязі року. Навіть перекриття даху за фінансової участі мешканців не допомогли, грибок вже роз'їв не тільки коридор, але й дістався квартири, наступна щитова", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку грибок «гризе» стіни під'їзду
У Луцьку грибок «гризе» стіни під'їзду

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Теги: комуналка, благоустрій
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