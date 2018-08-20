У Луцьку грибок «гризе» стіни під'їзду
Сьогодні, 17:16
Мешканці будинку на бульварі Дружби Народів, 7 у Луцьку нарікають на бездіяльність ЖКП.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав Олександр Антонець.
"ЖКП не реагує на звернення мешканців, на фото видно як протікає дах а працівники ЖКП кажуть, що там сухо, що там нічого не тече. Останню заявку в ЖКП подавали 18,01,2019. Реакції нуль. Фото додаю. Така картина вже на протязі року. Навіть перекриття даху за фінансової участі мешканців не допомогли, грибок вже роз'їв не тільки коридор, але й дістався квартири, наступна щитова", - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав Олександр Антонець.
"ЖКП не реагує на звернення мешканців, на фото видно як протікає дах а працівники ЖКП кажуть, що там сухо, що там нічого не тече. Останню заявку в ЖКП подавали 18,01,2019. Реакції нуль. Фото додаю. Така картина вже на протязі року. Навіть перекриття даху за фінансової участі мешканців не допомогли, грибок вже роз'їв не тільки коридор, але й дістався квартири, наступна щитова", - йдеться у повідомленні.
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