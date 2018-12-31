Порошенко подав документи у ЦВК
Сьогодні, 17:23
Президент України Петро Порошенко подав документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації у виборчих перегонах.
Про це інформує УНН.
"У цей святковий день Петро Порошенко подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в Президенти", - написав речник Глави держави Святослав Цеголко.
Додамо, що Порошенка у ЦВК супроводжувала його дружина Марина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує УНН.
"У цей святковий день Петро Порошенко подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в Президенти", - написав речник Глави держави Святослав Цеголко.
Додамо, що Порошенка у ЦВК супроводжувала його дружина Марина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Порошенко подав документи у ЦВК
Сьогодні, 17:23
У Луцьку грибок «гризе» стіни під'їзду
Сьогодні, 17:16
Громада на Волині прийняла рішення перейти до ПЦУ
Сьогодні, 16:47
Лікар розповів, кому в Україні потрібно дозволити марихуану
Сьогодні, 16:12
У Старому місті луцькі муніципали знайшли гору сміття. ФОТО
Сьогодні, 15:43
Медіа