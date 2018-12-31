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Порошенко подав документи у ЦВК

Порошенко подав документи у ЦВК
Президент України Петро Порошенко подав документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації у виборчих перегонах.

Про це інформує УНН.

"У цей святковий день Петро Порошенко подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в Президенти", - написав речник Глави держави Святослав Цеголко.

Додамо, що Порошенка у ЦВК супроводжувала його дружина Марина.

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Теги: Порошенко, ЦВК, вибори
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