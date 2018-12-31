Порошенко подав документи у ЦВК

Петро Порошенко подав документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації у виборчих перегонах.



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"У цей святковий день Петро Порошенко подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в Президенти", - написав речник Глави держави Святослав Цеголко.



Додамо, що Порошенка у ЦВК супроводжувала його дружина Марина.

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