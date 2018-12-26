В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах
Сьогодні, 19:00
Українці звернулись до Президента Петра Порошенка із проханням скасувати домашні завдання в 5-11 класах.
Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 1 лютого, передає УНН.
"Відмінити домашнє завдання в 5-11 класах", - написав автор петиції №22/050167-еп Ростислав Ковальов.
Нагадаємо, у першому класі діти не мають жодних домашніх завдань. У 2-му класі час на виконання домашніх завдань має бути до 45 хв, у 3 класі — до 1 год. 10 хв, у 4 класі — до 1 год. 30 хв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 1 лютого, передає УНН.
"Відмінити домашнє завдання в 5-11 класах", - написав автор петиції №22/050167-еп Ростислав Ковальов.
Нагадаємо, у першому класі діти не мають жодних домашніх завдань. У 2-му класі час на виконання домашніх завдань має бути до 45 хв, у 3 класі — до 1 год. 10 хв, у 4 класі — до 1 год. 30 хв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Капусту в Польщі рубати на полях можна і без освіти взагалі! До чого котимось,шановні?
Вибір редактора
Останні новини
В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах
Сьогодні, 19:00
Пишні сукні, декорації, загримовані актори: яким був театр у волинському місті понад 80 років тому
Сьогодні, 18:35
Понеділок в Україні буде теплим, – синоптик
Сьогодні, 18:09
Ще три громади на Волині приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 17:48
Порошенко подав документи у ЦВК
Сьогодні, 17:23
Медіа