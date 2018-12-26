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В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах

В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах
Українці звернулись до Президента Петра Порошенка із проханням скасувати домашні завдання в 5-11 класах.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 1 лютого, передає УНН.

"Відмінити домашнє завдання в 5-11 класах", - написав автор петиції №22/050167-еп Ростислав Ковальов.

Нагадаємо, у першому класі діти не мають жодних домашніх завдань. У 2-му класі час на виконання домашніх завдань має бути до 45 хв, у 3 класі — до 1 год. 10 хв, у 4 класі — до 1 год. 30 хв.

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Теги: школа, освіта, діти
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Коментарі 1
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Капусту в Польщі рубати на полях можна і без освіти взагалі! До чого котимось,шановні?
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