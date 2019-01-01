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Понеділок в Україні буде теплим, – синоптик

Понеділок в Україні буде теплим, – синоптик
Понеділок в Україні буде теплим, проте туманним.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Це, звичайно, нам компенсує сірий тривалий туман, від якого вже почуваєш себе не беззахисним їжачком із клунком, а лютою пантерою. Бо - метеорологічний перебор. Вирішив туман, що - листопад. А ми ж на лютий розраховуємо", - пише синоптик.

Так, понеділок буде теплим, але знову тумани та волога погода. Суттєві опади - навряд, проте мряка чи малий дощ - можливі. Найближчої ночі близько нуля або незначні "плюси", на Сході до -1-3 градусів. Вдень 4 лютого температура повітря досягне +3+8 градусів, на Півдні +7+14 градусів.

У Києві завтра - туман, мряка, вночі +1+3 градуси. вдень +3+5 градусів.

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Теги: погода, прогноз
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