Понеділок в Україні буде теплим, – синоптик
Сьогодні, 18:09
Понеділок в Україні буде теплим, проте туманним.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Це, звичайно, нам компенсує сірий тривалий туман, від якого вже почуваєш себе не беззахисним їжачком із клунком, а лютою пантерою. Бо - метеорологічний перебор. Вирішив туман, що - листопад. А ми ж на лютий розраховуємо", - пише синоптик.
Так, понеділок буде теплим, але знову тумани та волога погода. Суттєві опади - навряд, проте мряка чи малий дощ - можливі. Найближчої ночі близько нуля або незначні "плюси", на Сході до -1-3 градусів. Вдень 4 лютого температура повітря досягне +3+8 градусів, на Півдні +7+14 градусів.
У Києві завтра - туман, мряка, вночі +1+3 градуси. вдень +3+5 градусів.
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Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Це, звичайно, нам компенсує сірий тривалий туман, від якого вже почуваєш себе не беззахисним їжачком із клунком, а лютою пантерою. Бо - метеорологічний перебор. Вирішив туман, що - листопад. А ми ж на лютий розраховуємо", - пише синоптик.
Так, понеділок буде теплим, але знову тумани та волога погода. Суттєві опади - навряд, проте мряка чи малий дощ - можливі. Найближчої ночі близько нуля або незначні "плюси", на Сході до -1-3 градусів. Вдень 4 лютого температура повітря досягне +3+8 градусів, на Півдні +7+14 градусів.
У Києві завтра - туман, мряка, вночі +1+3 градуси. вдень +3+5 градусів.
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