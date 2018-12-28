На Волині затримали двох чоловіків, які знущались над рідними. ФОТО





У першому випадку син вчинив домашнє насильство щодо матері фізичного та психологічного характеру, - інформує



Патрульні затримали 35-річного чоловіка, доставили до відділку поліції, де оформили 2 постанови та 1 протокол за вчинені порушення.



У другому випадку співмешканець вчинив умисне насильство фізичного та психологічного характеру до заявниці.



34-річного чоловіка затримали, де у відділку поліції оформили 2 постанови та 1 протокол.





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