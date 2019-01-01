4 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 4 лютого відзначають генеральний директор ПАТ «СКФ Україна» Володимир Цибульський (на фото), депутат Луцької міської ради Тетяна Янчук, маркетолог компанії «Кухарт» Максим Нікітін та журналістка Влада Жорняк.
Іменинники цього дня – Георгій, Леонтій, Макар, Петро, Тимофій.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято. Бажаємо здоров’я, достатку, успіхів у праці.
Окрім того, 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями.
День покликаний привернути увагу громадськості до цієї глобальної проблеми, нагадати про те, наскільки небезпечні і поширені зараз онкологічні захворювання.
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Іменинники цього дня – Георгій, Леонтій, Макар, Петро, Тимофій.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято. Бажаємо здоров’я, достатку, успіхів у праці.
Окрім того, 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями.
День покликаний привернути увагу громадськості до цієї глобальної проблеми, нагадати про те, наскільки небезпечні і поширені зараз онкологічні захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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