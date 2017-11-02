У Ковелі планують будувати десятиповерхівки





Про такі наміри йдеться у



Замовником містобудівної документації є відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради.



Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться у західній частині міста Ковеля поблизу південно-західного промислового району і генеральним планом міста передбачена під розміщення багатоповерхової житлової забудови. Орієнтовна площа проектного кварталу становить 10,43 га.



Тут пропонується розмістити багатоповерхові житлові будинки висотою 35 м, торговий центр та спортивний комплекс з майданчиками. Площа забудови складатиме 12,617 тис. кв.м, площа мощення – 24,349 тис.кв.м, площа озеленення – 32,118 тис.кв.м. У будинках передбачається влаштувати 852 квартири.



З детальним планом території можна ознайомитись на офіційному сайті Ковельської міської ради www.kovelrada.gov.ua у рубриці



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