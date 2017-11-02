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У Ковелі планують будувати десятиповерхівки

У Ковелі планують будувати десятиповерхівки
В районі вулиць Відродження-Тараса Боровця у Ковелі планують звести 5 десятиповерхівок, торговий центр та спортивний комплекс.

Про такі наміри йдеться у повідомленні про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у містобудівній документації «Детальний план території розміщення багатоквартирних житлових будинків та об’єктів громадського призначення в районі вулиць Відродження та Тараса Боровця в місті Ковелі Волинської області». Пише КовельPost.

Замовником містобудівної документації є відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться у західній частині міста Ковеля поблизу південно-західного промислового району і генеральним планом міста передбачена під розміщення багатоповерхової житлової забудови. Орієнтовна площа проектного кварталу становить 10,43 га.

Тут пропонується розмістити багатоповерхові житлові будинки висотою 35 м, торговий центр та спортивний комплекс з майданчиками. Площа забудови складатиме 12,617 тис. кв.м, площа мощення – 24,349 тис.кв.м, площа озеленення – 32,118 тис.кв.м. У будинках передбачається влаштувати 852 квартири.

З детальним планом території можна ознайомитись на офіційному сайті Ковельської міської ради www.kovelrada.gov.ua у рубриці «Публічна інформація». Пропозиції до містобудівної документації можна подавати у відділ містобудування та архітектури каб. 104 (1-й поверх), тел.6-17-39 до 26 лютого 2019 року з 8-30 до 17-00 (понеділок-четвер), з 8-30 до 16-00 (п’ятниця) за адресою: м.Ковель вул. Незалежності,73.
У Ковелі планують будувати десятиповерхівки

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Теги: Ковель, будівництво, десятиповерхівка
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