Дух принцеси Діани допоміг екстрасенсам розібратись у містичній історії волинської сім'ї





Під час програми, яку транслювали 3 лютого на телеканалі СТБ, глядачі змогли не тільки перейнятися долею звичайної української родини, а й дізнатися таємницю загибелі принцеси Уельської, - пише



За допомогою до ясновидців звернулася жителька селища Луків Турійського району на Волині Тетяна Систалюк, яка кожного дня прокидалася з думкою про те, що може втратити своїх рідних. Жінка вважала, що її трьох дітей – двоє синів і доньку – разом із коханим Богданом на той світ може забрати покійний брат чоловіка, котрий помер за дивних обставин.



Смерть 37-річного Сергія, який помер унаслідок крововиливу в голову, стала справжнім ударом для родини. Однак відразу після загибелі він почав приходити усі сні до брата та кликати його з собою. Унаслідок цього Богдан уже не раз опинявся на межі життя та смерті. Так, чоловік серйозно постраждав під час роботи на будівництві, де лезом перерізав собі вени.



«Зараз у мене чотири пальці на руці неробочі», – зазначив Богдан.



Ще один нещасний випадок стався з ним, коли він разом із другом повертався додому на мотоциклі – на зустріч їм вилетів легковик.



Проте останньою краплею для сім'ї стало те, що брат Богдана прийшов уві сні до старшого сина Тетяни, 15-річного Дениса. В дитини стався напад. Лікарі підозрювали епілепсію, але жодних показань до захворювання у хлопця не виявили.



«Остання надія – тільки на екстрасенсів, які приїдуть і розберуться, у чому всі наші біди», – сказала Тетяна.



Таємниця маленької дівчинки



За розслідування справи взялися одні з найсильніших експертів проекту: британський медіум Анна Гальєрс, азербайджанський екстрасенс Хаял Алекперов та українська ясновидиця в четвертому поколінні Олена Курилова.



Однак перед початком розслідування стало відомо, що Анна Гальєрс не зможе прибути в Україну через скасований рейс. Вона не змогла вилетіти з Лондона у зв’язку з аварією в аеропорті Хітроу, де зіткнулися два літаки.



Медіум вирішила допомогти своїм колегам віддалено, і в той час, коли вона працювала з фото Тетяни, до неї прийшов дух принцеси Діани, який сказав ясновидиці: «Та, кому ти хочеш допомогти, страждає через те, що й я».



Натомість джини Хаяла Алекперова підказали йому, що смерть вдасться зупинити з відкриттям усипальниці. Окрім того, на початку розслідування азербайджанському екстрасенсу явився дух болгарської ясновидиці Ванги, котрий попередив його: «Розкрий таємницю маленької дівчинки. Її секрет несе смерть».



Відзначимо, що саме Ванга свого часу напророкувала загибель принцеси Діани.



Як відомо, принцеса Уельська загинула більше 20 років тому в результаті автокатастрофи в Парижі. Її усипальниця знаходиться у Великобританії в родинному маєтку Спенсерів, у Нортгемптонширі. Саме туди, аби з’ясувати істину вирушила медіум Анна Гальєрс.



Своєю чергою, Олена Курилова розповіла, що перед тим, як відправитися на Волинь до Тетяни, їй явився містичний чоловік у червоній накидці, який тримав у руках лист – список смерті. А коли ясовидиця спробувала налаштовувалася на енергетику родини Систалюк, відчула, що всі біди в сім’ї трапляються через помсту покійного чоловіка, котрий таким чином відплачує жінці – Тетяні.



У ході розслідування екстрасенси з’ясували, що трагедії в родині Тетяни Систалюк стаються через мертвого чоловіка, прив’язаного до будинку, котрому потрібні саме голови членів сім’ї. І від духу страждали не тільки чоловіки в родині. До прикладу, донечці Тетяни Валерії двічі проводили небезпечну операцію з видалення кісти в голові.



Також у аварію потрапляла й сама Тетяна. В результаті ДТП жінка отримала струс головного мозку. Як пригадала, перед поїздкою в автівці зламався пасок безпеки, а напередодні нещасного випадку їй являвся покійний дядько, який таким чином ніби попереджав її про небезпеку. Так, екстрасенси дійшли висновку, що саме дядько вберіг Тетяну від смерті в ДТП.



Щодо принцеси Уельської, то, за висновками експертів, Діана зазнала смертельних травм теж через несправний пасок безпеки. І відомо, що незадовго до своєї смерті принцеса відвідувала ясновидицю, а в листі другу Діана зізнавалася, що боїться того, що загине саме в ДТП, оскільки підозрює, що її чоловік, принц Чарльз, планує нещасний випадок із автомобілем.



Потривожили мертвих



Водночас ясновидці на Волині виявили, що батько Тетяни потривожив мертвих, адже збудував фундамент будинку з надгробних плит, які привіз із колишнього католицького кладовища.



«Той, хто потривожить мертвих, понесе розплату», – резюмували екстрасенси.



Кульмінацією розслідування став прихід до ясновидців чоловіка в червоній накидці. Слідуючи за ним, Олена Курилова та Хаял Алекперов прибули до старовинного склепу, де поховані останки осіб знатного роду. За даними істориків, у склепі покояться останки родичів відомого польського воєводи Фредеріка, якого на портретах зображали саме в червоній накидці.



Тетяна зізналася, що, будучи дитиною, разом із другом Володимиром гралася останками зі склепу, зокрема черепами, та навіть забрала звідти з собою лампадку червоного кольору. Також Тетяна розповіла, що Володимир пропав безвісти у 13-річному віці.



Екстрасенси ж зауважили, що мертві, поховані у склепі, не мають спокою у зв’язку з тим, що їхні останки розікрали. Саме тому вони і приносять біди родині Тетяни Систалюк. А оскільки жінка в дитинстві гралася черепом, то духи насамперед вражають голови членів її сім’ї.



Анна Гальєрс те, що їй явився дух принцеси Уельської, який розповів про ймовірність спланованої смерті Діани, пов’язала з тим, що, за повідомленнями ЗМІ, протягом останнього часу вандали чотири рази розривали склеп із останками принцеси. Тобто останки Діани також потривожили.



Своєю чергою, аби вберегти сім’ю Тетяни Систалюк від помсти мертвих, Олена Курилова та Хаял Алекперов провели спеціальний обряд, а сама жінка попросила пробачення у схоронених в усипальниці.



«Тепер ви із вашою сім’єю постійно повинні ходити до церкви та просити вибачення в цього чоловіка та його родини і принести сюди лампадку, схожу на ту, яку ви взяли звідси. Це може зупинити загрозу вашій родині. І хто міг би подумати, що врятує вас дух принцеси Діани», – сказав наостанок Тетяні Хаял Алекперов.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший випуск нового сезону містичного проекту «Слідство ведуть екстрасенси» зняли в селищі Луків Волинської області.Під час програми, яку транслювали 3 лютого на телеканалі СТБ, глядачі змогли не тільки перейнятися долею звичайної української родини, а й дізнатися таємницю загибелі принцеси Уельської, - пише ІА Волинські новини За допомогою до ясновидців звернулася жителька селища Луків Турійського району на Волині, яка кожного дня прокидалася з думкою про те, що може втратити своїх рідних. Жінка вважала, що її трьох дітей – двоє синів і доньку – разом із коханимна той світ може забрати покійний брат чоловіка, котрий помер за дивних обставин.Смерть 37-річного, який помер унаслідок крововиливу в голову, стала справжнім ударом для родини. Однак відразу після загибелі він почав приходити усі сні до брата та кликати його з собою. Унаслідок цього Богдан уже не раз опинявся на межі життя та смерті. Так, чоловік серйозно постраждав під час роботи на будівництві, де лезом перерізав собі вени.«Зараз у мене чотири пальці на руці неробочі», – зазначив Богдан.Ще один нещасний випадок стався з ним, коли він разом із другом повертався додому на мотоциклі – на зустріч їм вилетів легковик.Проте останньою краплею для сім'ї стало те, що брат Богдана прийшов уві сні до старшого сина Тетяни, 15-річного Дениса. В дитини стався напад. Лікарі підозрювали епілепсію, але жодних показань до захворювання у хлопця не виявили.«Остання надія – тільки на екстрасенсів, які приїдуть і розберуться, у чому всі наші біди», – сказала Тетяна.За розслідування справи взялися одні з найсильніших експертів проекту: британський медіум, азербайджанський екстрасенста українська ясновидиця в четвертому поколінніОднак перед початком розслідування стало відомо, що Анна Гальєрс не зможе прибути в Україну через скасований рейс. Вона не змогла вилетіти з Лондона у зв’язку з аварією в аеропорті Хітроу, де зіткнулися два літаки.Медіум вирішила допомогти своїм колегам віддалено, і в той час, коли вона працювала з фото Тетяни, до неї прийшов дух принцеси, який сказав ясновидиці: «Та, кому ти хочеш допомогти, страждає через те, що й я».Натомість джини Хаяла Алекперова підказали йому, що смерть вдасться зупинити з відкриттям усипальниці. Окрім того, на початку розслідування азербайджанському екстрасенсу явився дух болгарської ясновидиці, котрий попередив його: «Розкрий таємницю маленької дівчинки. Її секрет несе смерть».Відзначимо, що саме Ванга свого часу напророкувала загибель принцеси Діани.Як відомо, принцеса Уельська загинула більше 20 років тому в результаті автокатастрофи в Парижі. Її усипальниця знаходиться у Великобританії в родинному маєтку Спенсерів, у Нортгемптонширі. Саме туди, аби з’ясувати істину вирушила медіум Анна Гальєрс.Своєю чергою, Олена Курилова розповіла, що перед тим, як відправитися на Волинь до Тетяни, їй явився містичний чоловік у червоній накидці, який тримав у руках лист – список смерті. А коли ясовидиця спробувала налаштовувалася на енергетику родини Систалюк, відчула, що всі біди в сім’ї трапляються через помсту покійного чоловіка, котрий таким чином відплачує жінці – Тетяні.У ході розслідування екстрасенси з’ясували, що трагедії в родині Тетяни Систалюк стаються через мертвого чоловіка, прив’язаного до будинку, котрому потрібні саме голови членів сім’ї. І від духу страждали не тільки чоловіки в родині. До прикладу, донечці Тетяни Валерії двічі проводили небезпечну операцію з видалення кісти в голові.Також у аварію потрапляла й сама Тетяна. В результаті ДТП жінка отримала струс головного мозку. Як пригадала, перед поїздкою в автівці зламався пасок безпеки, а напередодні нещасного випадку їй являвся покійний дядько, який таким чином ніби попереджав її про небезпеку. Так, екстрасенси дійшли висновку, що саме дядько вберіг Тетяну від смерті в ДТП.Щодо принцеси Уельської, то, за висновками експертів, Діана зазнала смертельних травм теж через несправний пасок безпеки. І відомо, що незадовго до своєї смерті принцеса відвідувала ясновидицю, а в листі другу Діана зізнавалася, що боїться того, що загине саме в ДТП, оскільки підозрює, що її чоловік, принц Чарльз, планує нещасний випадок із автомобілем.Водночас ясновидці на Волині виявили, що батько Тетяни потривожив мертвих, адже збудував фундамент будинку з надгробних плит, які привіз із колишнього католицького кладовища.«Той, хто потривожить мертвих, понесе розплату», – резюмували екстрасенси.Кульмінацією розслідування став прихід до ясновидців чоловіка в червоній накидці. Слідуючи за ним, Олена Курилова та Хаял Алекперов прибули до старовинного склепу, де поховані останки осіб знатного роду. За даними істориків, у склепі покояться останки родичів відомого польського воєводи Фредеріка, якого на портретах зображали саме в червоній накидці.Тетяна зізналася, що, будучи дитиною, разом із другом Володимиром гралася останками зі склепу, зокрема черепами, та навіть забрала звідти з собою лампадку червоного кольору. Також Тетяна розповіла, що Володимир пропав безвісти у 13-річному віці.Екстрасенси ж зауважили, що мертві, поховані у склепі, не мають спокою у зв’язку з тим, що їхні останки розікрали. Саме тому вони і приносять біди родині Тетяни Систалюк. А оскільки жінка в дитинстві гралася черепом, то духи насамперед вражають голови членів її сім’ї.Анна Гальєрс те, що їй явився дух принцеси Уельської, який розповів про ймовірність спланованої смерті Діани, пов’язала з тим, що, за повідомленнями ЗМІ, протягом останнього часу вандали чотири рази розривали склеп із останками принцеси. Тобто останки Діани також потривожили.Своєю чергою, аби вберегти сім’ю Тетяни Систалюк від помсти мертвих, Олена Курилова та Хаял Алекперов провели спеціальний обряд, а сама жінка попросила пробачення у схоронених в усипальниці.«Тепер ви із вашою сім’єю постійно повинні ходити до церкви та просити вибачення в цього чоловіка та його родини і принести сюди лампадку, схожу на ту, яку ви взяли звідси. Це може зупинити загрозу вашій родині. І хто міг би подумати, що врятує вас дух принцеси Діани», – сказав наостанок Тетяні Хаял Алекперов.Переглянути увесь випуск можна тут

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