У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО





2 лютого в Києві водій таксі помер за кермом власного автомобіля, коли підвозив пасажирів, повідомляє



Близько 22.40 на вулиці Шолом-Алейхема водій таксі віз пасажира до місця призначення, але раптом зупинився, схопився за серце і попросив викликати швидку допомогу.



Прибулі медики намагалися його реанімувати, але чоловік помер.



Водієві було близько 50 років. Він таксував на своєму авто.



На місце прибули поліцейські і взяли свідчення у пасажира. Причини смерті встановлюються.







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