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У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО

У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО
2 лютого близько 22.40 на вулиці Шолом-Алейхема в Києві водій таксі помер за кермом власного автомобіля, коли підвозив пасажира.

2 лютого в Києві водій таксі помер за кермом власного автомобіля, коли підвозив пасажирів, повідомляє dtp.kiev.ua.

Близько 22.40 на вулиці Шолом-Алейхема водій таксі віз пасажира до місця призначення, але раптом зупинився, схопився за серце і попросив викликати швидку допомогу.

Прибулі медики намагалися його реанімувати, але чоловік помер.

Водієві було близько 50 років. Він таксував на своєму авто.

На місце прибули поліцейські і взяли свідчення у пасажира. Причини смерті встановлюються.
У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО

У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО

У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО

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Теги: таксі, пасажир, водій, смерть
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