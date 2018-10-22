У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 06:26
2 лютого близько 22.40 на вулиці Шолом-Алейхема в Києві водій таксі помер за кермом власного автомобіля, коли підвозив пасажира.
2 лютого в Києві водій таксі помер за кермом власного автомобіля, коли підвозив пасажирів, повідомляє dtp.kiev.ua.
Близько 22.40 на вулиці Шолом-Алейхема водій таксі віз пасажира до місця призначення, але раптом зупинився, схопився за серце і попросив викликати швидку допомогу.
Прибулі медики намагалися його реанімувати, але чоловік помер.
Водієві було близько 50 років. Він таксував на своєму авто.
На місце прибули поліцейські і взяли свідчення у пасажира. Причини смерті встановлюються.
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2 лютого в Києві водій таксі помер за кермом власного автомобіля, коли підвозив пасажирів, повідомляє dtp.kiev.ua.
Близько 22.40 на вулиці Шолом-Алейхема водій таксі віз пасажира до місця призначення, але раптом зупинився, схопився за серце і попросив викликати швидку допомогу.
Прибулі медики намагалися його реанімувати, але чоловік помер.
Водієві було близько 50 років. Він таксував на своєму авто.
На місце прибули поліцейські і взяли свідчення у пасажира. Причини смерті встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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