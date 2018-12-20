Україна виплатила МВФ частину боргу





Про це пише



За даними МВФ, наступний платіж Україні доведеться внести 5 лютого в розмірі 257,25 млн СПЗ за програмою stand by.



Повідомляється, що оплата проводиться в спеціальних правах запозичень. Ще одна велика виплата запланована на вересень – 114,3 млн СПЗ і 295,5 млн СПЗ.



Виплати за боргом МВФ в 2019 році складуть близько двох мільярдів доларів.



Протягом 2019 року Україні доведеться виплатити 14,2 мільярда доларів (417 млрд гривень) державного боргу, 56,4 млрд гривень – складають виплати за зовнішніми запозиченнями.



Нагадаємо, в грудні МВФ відкрив для України нову програму, обсяг якої складає 3,9 млрд доларів. За новою програмою Мінфін розраховує отримати два транші від МВФ на 1,3 млрд гривень кожен. Раніше повідомлялося, що Україна в 2019-2020 роках повинна виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи відсоткові платежі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна виплатила Міжнародному валютному фонду перший платіж у розмірі 88,5 млн доларів.Про це пише “Дзеркало тижня” За даними МВФ, наступний платіж Україні доведеться внести 5 лютого в розмірі 257,25 млн СПЗ за програмою stand by.Повідомляється, що оплата проводиться в спеціальних правах запозичень. Ще одна велика виплата запланована на вересень – 114,3 млн СПЗ і 295,5 млн СПЗ.Виплати за боргом МВФ в 2019 році складуть близько двох мільярдів доларів.Протягом 2019 року Україні доведеться виплатити 14,2 мільярда доларів (417 млрд гривень) державного боргу, 56,4 млрд гривень – складають виплати за зовнішніми запозиченнями.Нагадаємо, в грудні МВФ відкрив для України нову програму, обсяг якої складає 3,9 млрд доларів. За новою програмою Мінфін розраховує отримати два транші від МВФ на 1,3 млрд гривень кожен. Раніше повідомлялося, що Україна в 2019-2020 роках повинна виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи відсоткові платежі.

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