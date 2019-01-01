У Луцьку зіткнулися Lexus і Geely: постраждала 11-річна дівчинка. ФОТО





Фото з місця ДТП на сторінці "АвтоАндони Луцька" у Facebook опублікував Сергій Поха.



Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі поліції, 4 лютого вранці зіткнулися Lexus і Geely. Унаслідок удару постраждала 11-річна пасажирка Geely. Дівчинку доправили до лікарні. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".





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