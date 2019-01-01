Курс валют у Луцьку на 4 лютого
Сьогодні, 09:13
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.363, а продаж - 27.714.
Євро при купівлі становить - 31.214, при продажу - 31.820.
Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.018, продаж - 7.490.
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Євро при купівлі становить - 31.214, при продажу - 31.820.
Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.018, продаж - 7.490.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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