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Курс валют у Луцьку на 4 лютого

Курс валют у Луцьку на 4 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.363, а продаж - 27.714.

Євро при купівлі становить - 31.214, при продажу - 31.820.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.018, продаж - 7.490.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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