У Рівному вночі вщент згорів ресторан. ФОТО
Сьогодні, 09:20
У Рівному вночі згорів ресторан "Istanbul".
На місці пожежі працювали 7 одиниць спецтехніки ДСНС та більше 40 рятувальників, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
Пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.
Рятувальники проводять розбір конструкцій. На місці працюють фахівці ДСНС та поліція. Рятувальники запобігли вибуху приміщення колишнього ресторану винісши з палаючої будівлі два вуглекислотних балони.
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На місці пожежі працювали 7 одиниць спецтехніки ДСНС та більше 40 рятувальників, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
Пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.
Рятувальники проводять розбір конструкцій. На місці працюють фахівці ДСНС та поліція. Рятувальники запобігли вибуху приміщення колишнього ресторану винісши з палаючої будівлі два вуглекислотних балони.
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