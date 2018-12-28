У Рівному вночі вщент згорів ресторан. ФОТО





На місці пожежі працювали 7 одиниць спецтехніки ДСНС та більше 40 рятувальників, - інформує ДСНС України у Рівненській області.





Пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.



Рятувальники проводять розбір конструкцій. На місці працюють фахівці ДСНС та поліція. Рятувальники запобігли вибуху приміщення колишнього ресторану винісши з палаючої будівлі два вуглекислотних балони.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному вночі згорів ресторан "Istanbul".На місці пожежі працювали 7 одиниць спецтехніки ДСНС та більше 40 рятувальників, - інформує ДСНС України у Рівненській області.Пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.Рятувальники проводять розбір конструкцій. На місці працюють фахівці ДСНС та поліція. Рятувальники запобігли вибуху приміщення колишнього ресторану винісши з палаючої будівлі два вуглекислотних балони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію