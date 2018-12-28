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У Рівному вночі вщент згорів ресторан. ФОТО

У Рівному вночі вщент згорів ресторан. ФОТО
У Рівному вночі згорів ресторан "Istanbul".

На місці пожежі працювали 7 одиниць спецтехніки ДСНС та більше 40 рятувальників, - інформує ДСНС України у Рівненській області.


Пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники проводять розбір конструкцій. На місці працюють фахівці ДСНС та поліція. Рятувальники запобігли вибуху приміщення колишнього ресторану винісши з палаючої будівлі два вуглекислотних балони.

У Рівному вночі вщент згорів ресторан. ФОТО
У Рівному вночі вщент згорів ресторан. ФОТО
У Рівному вночі вщент згорів ресторан. ФОТО
У Рівному вночі вщент згорів ресторан. ФОТО
У Рівному вночі вщент згорів ресторан. ФОТО
У Рівному вночі вщент згорів ресторан. ФОТО




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Теги: ресторан, пожежа, Рівне
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