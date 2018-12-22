У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00

Республіка Польща: “Устилуг” –20, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –50, “Краковець” – 50.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 4 лютого стоять 120 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00Республіка Польща: “Устилуг” –20, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –50, “Краковець” – 50.

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