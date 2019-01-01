На Волині хочуть будувати вітрові електростанції





Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінд Павер Ес Ай Волинь», що входить до Групи компаній Грінвіль ЕНЕРДЖІ, яка реалізовує в регіоні проекти альтернативної енергетики (сонячні, вітроелектростанції) звернулось до Іваничівської селищної ради щодо будівництва на території Іваничівського району системи вітроелектростанцій загальною встановленою потужністю близько 100 МВт. Про це повідомили в Іваничівській селищній раді, - пише



У зв’язку з цим, товариство з обмеженою відповідальністю «Вінд Павер Ес Ай Волинь» просить підтримати наміри щодо реалізації інвестиційних проектів та погодити розроблення детального плану таких земельних ділянок:



– на території Іваничівської селищної ради площею 150 га;



– поза межами населеного пункту селища Іваничі ділянка площею 10,5 га для будівництва та обслуговування об’єктів альтернативної енергетики (вітрових електростанцій).



Копії звернень додають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Іваничівського району хочуть будувати системи вітроелектростанцій.Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінд Павер Ес Ай Волинь», що входить до Групи компаній Грінвіль ЕНЕРДЖІ, яка реалізовує в регіоні проекти альтернативної енергетики (сонячні, вітроелектростанції) звернулось до Іваничівської селищної ради щодо будівництва на території Іваничівського району системи вітроелектростанцій загальною встановленою потужністю близько 100 МВт. Про це повідомили в Іваничівській селищній раді, - пише Район.Іваничі У зв’язку з цим, товариство з обмеженою відповідальністю «Вінд Павер Ес Ай Волинь» просить підтримати наміри щодо реалізації інвестиційних проектів та погодити розроблення детального плану таких земельних ділянок:– на території Іваничівської селищної ради площею 150 га;– поза межами населеного пункту селища Іваничі ділянка площею 10,5 га для будівництва та обслуговування об’єктів альтернативної енергетики (вітрових електростанцій).Копії звернень додають.

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