вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині хочуть будувати вітрові електростанції

На Волині хочуть будувати вітрові електростанції
На території Іваничівського району хочуть будувати системи вітроелектростанцій.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінд Павер Ес Ай Волинь», що входить до Групи компаній Грінвіль ЕНЕРДЖІ, яка реалізовує в регіоні проекти альтернативної енергетики (сонячні, вітроелектростанції) звернулось до Іваничівської селищної ради щодо будівництва на території Іваничівського району системи вітроелектростанцій загальною встановленою потужністю близько 100 МВт. Про це повідомили в Іваничівській селищній раді, - пише Район.Іваничі.

У зв’язку з цим, товариство з обмеженою відповідальністю «Вінд Павер Ес Ай Волинь» просить підтримати наміри щодо реалізації інвестиційних проектів та погодити розроблення детального плану таких земельних ділянок:

– на території Іваничівської селищної ради площею 150 га;

– поза межами населеного пункту селища Іваничі ділянка площею 10,5 га для будівництва та обслуговування об’єктів альтернативної енергетики (вітрових електростанцій).

Копії звернень додають.

На Волині хочуть будувати вітрові електростанції

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іваничі, вітряки, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:19
На Волині хочуть будувати вітрові електростанції
Сьогодні, 10:08
У Луцьку зіткнулися Lexus і Geely: постраждала 11-річна дівчинка. ФОТО
Сьогодні, 09:56
Туман і ожеледиця: волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
Сьогодні, 09:51
У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
У Ковелі планують будувати десятиповерхівки У Ковелі планують будувати десятиповерхівки
Сьогодні, 04:55
У Чорнобилі хочуть збудувати сонячні електростанції У Чорнобилі хочуть збудувати сонячні електростанції
03 лютий, 03:05
«Будинки тріщатимуть по швах»: на Волині люди проти будівництва «Будинки тріщатимуть по швах»: на Волині люди проти будівництва
02 лютий, 10:20
На луцькому проспекті «виросте» багатоповерхівка На луцькому проспекті «виросте» багатоповерхівка
30 січень, 15:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:19
 0
На Волині хочуть будувати вітрові електростанції
Сьогодні, 10:08
 0
У Луцьку зіткнулися Lexus і Geely: постраждала 11-річна дівчинка. ФОТО
Сьогодні, 09:56
 0
Туман і ожеледиця: волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
Сьогодні, 09:51
 0
У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8