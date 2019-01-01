Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони





В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплого від невір'я в Христа, - інформує



Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єфим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофій.



Народні прикмети на 4 лютого



– Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.



– Багато снігу на Тимофія – до хорошого врожаю зернових.



– Снігопад цього дня віщує добрий урожай влітку і восени.



– Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.



– Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.



Що можна робити 4 лютого



1. Якщо на Тимофія прикласти зусиль у лікуванні грижі, то недугу вдасться побороти.



2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.



Що не можна робити 4 лютого



1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 лютого 2019 року вшановується пам'ять святого Тимофія.В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплого від невір'я в Христа, - інформує 24 канал Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єфим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофій.– Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.– Багато снігу на Тимофія – до хорошого врожаю зернових.– Снігопад цього дня віщує добрий урожай влітку і восени.– Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.– Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.1. Якщо на Тимофія прикласти зусиль у лікуванні грижі, то недугу вдасться побороти.2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

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