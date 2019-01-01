Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:19
4 лютого 2019 року вшановується пам'ять святого Тимофія.
В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплого від невір'я в Христа, - інформує 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єфим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофій.
Народні прикмети на 4 лютого
– Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.
– Багато снігу на Тимофія – до хорошого врожаю зернових.
– Снігопад цього дня віщує добрий урожай влітку і восени.
– Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.
– Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.
Що можна робити 4 лютого
1. Якщо на Тимофія прикласти зусиль у лікуванні грижі, то недугу вдасться побороти.
2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
Що не можна робити 4 лютого
1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплого від невір'я в Христа, - інформує 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єфим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофій.
Народні прикмети на 4 лютого
– Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.
– Багато снігу на Тимофія – до хорошого врожаю зернових.
– Снігопад цього дня віщує добрий урожай влітку і восени.
– Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.
– Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.
Що можна робити 4 лютого
1. Якщо на Тимофія прикласти зусиль у лікуванні грижі, то недугу вдасться побороти.
2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
Що не можна робити 4 лютого
1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:19
На Волині хочуть будувати вітрові електростанції
Сьогодні, 10:08
У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок
Сьогодні, 09:36
Медіа