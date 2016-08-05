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На Волині за тиждень – 16 пожеж

На Волині за тиждень – 16 пожеж
На Волині у період з 28 січня по 4 лютого рятувальники ліквідували 16 пожеж.

Так, рятувальники 16 разів виїжджали на гасіння пожеж, 17 - на проведення аварійно-рятувальних робіт. З них 4 – на витягування автомобілів внаслідок ускладнення погодних умов, - інформує управління ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що під час пожеж потерпілих та загиблих не було.




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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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