На Волині за тиждень – 16 пожеж





Так, рятувальники 16 разів виїжджали на гасіння пожеж, 17 - на проведення аварійно-рятувальних робіт. З них 4 – на витягування автомобілів внаслідок ускладнення погодних умов, - інформує управління ДСНС у Волинській області.



Зазначають, що під час пожеж потерпілих та загиблих не було.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у період з 28 січня по 4 лютого рятувальники ліквідували 16 пожеж.Так, рятувальники 16 разів виїжджали на гасіння пожеж, 17 - на проведення аварійно-рятувальних робіт. З них 4 – на витягування автомобілів внаслідок ускладнення погодних умов, - інформує управління ДСНС у Волинській області.Зазначають, що під час пожеж потерпілих та загиблих не було.

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