Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО

обов’язково підуть в кишені волинян.



Та новин про шалені доходи за три роки волиняни так і не почули. Та й загалом дізнатися хоч щось про «Волиньприродресурс» - завдання не із простих, – йдеться у розслідуванні



Як розповіла журналістам депутат обласної ради Валентина Касарда, ініціатива про створення підприємства надійшла свого часу від голови обласної ради Ігоря Палиці. Мовляв, варто створити таке підприємство, яке буде видавати ліцензії». «І таким чином ми будемо наповнювати обласний бюджет. На рівні, що 25% буде іти в сільську раду чи селищну раду, 25% – у район, і в обласну раду. І таким чином ми будемо мати мільйони, чуть не до мільярдів, не будемо знати, як їх ділити», - висловилася Касарда. Щоправда, про заробітки і витрати «Волиньприродресурсу» та і загалом про його діяльність ніхто від того часу так нічого і не дізнався.



Дещо ж, додають журналісти, про «бурштинову» фірму волиняни таки чули. Наприклад, про ліцензії, отримані з порушеннями, елітну обкомівську дачу, яку передали під офіс, і «Лексус» для комфортних поїздок… А ще – про обшуки, які нібито замовив особисто президент Петро Порошенко.



Представники опозиційного до президента УКРОПу виступили з гучними заявами: мовляв, обшуки – це пряма вказівка гаранта, який таким чином вирішив «помститися» волинянам за нібито не дуже люб’язний прийом. З гучною заявою про прямий вплив Порошенка на обшуки заявив керівник апарату обласної ради Дмитро Дубняк.



«Після невдалого «Томос-туру» у Волинську область, після розуміння про те, як насправді ставляться волиняни до провальної політики і пустопорожніх обіцянок Президента… Порошенко дав команду силовикам залякати Волинську обласну раду і волинян, провести обшуки та відкрити кримінальні провадження…» - написав посадовець на своїй сторінці у Фейсбуці.



Журналісти спробували з’ясувати, чи реально організувати обшуки за добу. Утім, відповідь – однозначно ні. Кримінальне провадження у цій справі було відкрите не після чийогось візиту на Волинь, а багато місяців тому. Зокрема, 5 жовтня минулого року.



Щоправда, зустрітися з журналістами для того, щоб роз’яснити, чому слідчі дії прив’язав до візиту президента – Дмитро Дубняк не схотів. У телефонній розмові пояснив: переконаний, що обшуки «замовив» президент, бо слідство… працювало злагоджено. Тим часом у Службі безпеки України пояснюють: проводили обшуки у «Волиньприродресурсі», бо на те є серйозні підстави. У 2016 році фірма отримала ліцензії на видобуток бурштину та деяких інших копалин. Як встановило слідство, при цьому кількість покладів суттєво занизили. У матеріалах справи йдеться, що за ліцензію на видобуток бурштину у 2017 році «Волиньприродресурс» заплатив 32 мільйони гривень, проте зважаючи на реальні поклади мали б заплатити 600 мільйонів! По-друге, якщо на папері показати одну кількість копалин – суттєво меншу за реальну – то долю решти бурштину не вдасться простежити. І мова йде про те, що задокументували лише 1/16 частину реальних запасів бурштину.

Питань до «Волиньприродресурсу», можливо, і було б менше. Утім, підприємство працює ніби за сімома замками: ні закупівель у системі «Прозоро», ні фінансових звітів. Ніде, для прикладу, не можливо знайти статут, зміни до статуту, інформації про залучення чи про витрату коштів.



Як вдалося з’ясувати нардепові Ігорю Лапіну, «Волиньприродресурс» не дотримався процедури щодо відкритих державних закупівель і витрачав гроші на власний розсуд. На депутатський запит відповіді так і не отримав.



Підприємство не надає інформацію про свою діяльність навіть депутатам обласної ради.



«На мої неодноразові депутатські звернення щодо інформації про діяльність цього підприємства отримав лише відписки. Хоча вони зобов’язані самостійно розміщувати публічну інформацію про свою дільність і використання коштів, які вони отримують від обласного бюджету», - каже депутат Волиньради Сергій Слабенко.



Відстежити фінансові потоки підприства нереально. З 2015 року в Україні працює електронний ресурс «E-data», де відображаються усі фінансові операції усіх установ, організацій та підприємств, які мають праву із бюджетними грошима. Це має бути щоквартальна інформація. Тим не менше, «Волиньприродресурс» не здав жодного фінансового звіту для опублікування на сайті «E-data».



Розпитати у працівників підприємства, звідки така секретність, не вдалося. Адже під час свого першого візиту журналісти застали на робочому місці лише секретарку, та і та вже зачиняла кабінети. Другий візит теж не увінчався коментарями та поясненнями.



Директора "Волиньприродресурсу", депутата Волиньради Василя Столяра, який працює на підприємстві не на волонтерських засадах, на робочому місці жодного разу не було.



Більш охоче Столяр розповідав про підприємство у студії телеканалу «Аверсу». Та і то не про його діяльність, а про нібито неправомірні вказівки щодо обшуків підприємства.



«Бог є і Бог один», - отакий офіційний коментар Столяра щодо заниженої вартості покладів у 16 разів та недоплати більш як 500 мільйонів гривень за отриману ліцензію.



Деталі розслідування – у відео сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже три роки на Волині працює комунальна «бурштинова» фірма. Підприємство створювали поспіхом і обіцяли уже до кінця 2016 року багатомільйонні прибутки, щоТа новин про шалені доходи за три роки волиняни так і не почули. Та й загалом дізнатися хоч щось про «Волиньприродресурс» - завдання не із простих, – йдеться у розслідуванні 12 каналу Як розповіла журналістам депутат обласної ради, ініціатива про створення підприємства надійшла свого часу від голови обласної ради. Мовляв, варто створити таке підприємство, яке буде видавати ліцензії». «І таким чином ми будемо наповнювати обласний бюджет. На рівні, що 25% буде іти в сільську раду чи селищну раду, 25% – у район, і в обласну раду. І таким чином ми будемо мати мільйони, чуть не до мільярдів, не будемо знати, як їх ділити», - висловилася Касарда. Щоправда, про заробітки і витрати «Волиньприродресурсу» та і загалом про його діяльність ніхто від того часу так нічого і не дізнався.Дещо ж, додають журналісти, про «бурштинову» фірму волиняни таки чули. Наприклад, про ліцензії, отримані з порушеннями, елітну обкомівську дачу, яку передали під офіс, і «Лексус» для комфортних поїздок… А ще – про обшуки, які нібито замовив особисто президент Петро Порошенко.Представники опозиційного до президента УКРОПу виступили з гучними заявами: мовляв, обшуки – це пряма вказівка гаранта, який таким чином вирішив «помститися» волинянам за нібито не дуже люб’язний прийом. З гучною заявою про прямий вплив Порошенка на обшуки«Після невдалого «Томос-туру» у Волинську область, після розуміння про те, як насправді ставляться волиняни до провальної політики і пустопорожніх обіцянок Президента… Порошенко дав команду силовикам залякати Волинську обласну раду і волинян, провести обшуки та відкрити кримінальні провадження…» - написав посадовець на своїй сторінці у Фейсбуці.Журналісти спробували з’ясувати, чи реально організувати обшуки за добу. Утім, відповідь – однозначно ні. Кримінальне провадження у цій справі було відкрите не після чийогось візиту на Волинь, а багато місяців тому. Зокрема, 5 жовтня минулого року.Щоправда, зустрітися з журналістами для того, щоб роз’яснити, чому слідчі дії прив’язав до візиту президента – Дмитро Дубняк не схотів. У телефонній розмові пояснив: переконаний, що обшуки «замовив» президент, бо слідство… працювало злагоджено. Тим часом у Службі безпеки України пояснюють: проводили обшуки у «Волиньприродресурсі», бо на те є серйозні підстави. У 2016 році фірма отримала ліцензії на видобуток бурштину та деяких інших копалин. Як встановило слідство, при цьому кількість покладів суттєво занизили. У матеріалах справи йдеться, що за ліцензію на видобуток бурштину у 2017 році «Волиньприродресурс» заплатив 32 мільйони гривень, проте зважаючи на реальні поклади мали б заплатити 600 мільйонів! По-друге, якщо на папері показати одну кількість копалин – суттєво меншу за реальну – то долю решти бурштину не вдасться простежити. І мова йде про те, що задокументували лише 1/16 частину реальних запасів бурштину.Питань до «Волиньприродресурсу», можливо, і було б менше. Утім, підприємство працює ніби за сімома замками: ні закупівель у системі «Прозоро», ні фінансових звітів. Ніде, для прикладу, не можливо знайти статут, зміни до статуту, інформації про залучення чи про витрату коштів.Як вдалося з’ясувати нардепові Ігорю Лапіну, «Волиньприродресурс» не дотримався процедури щодо відкритих державних закупівель і витрачав гроші на власний розсуд. На депутатський запит відповіді так і не отримав.Підприємство не надає інформацію про свою діяльність навіть депутатам обласної ради.«На мої неодноразові депутатські звернення щодо інформації про діяльність цього підприємства отримав лише відписки. Хоча вони зобов’язані самостійно розміщувати публічну інформацію про свою дільність і використання коштів, які вони отримують від обласного бюджету», - каже депутат ВолиньрадиВідстежити фінансові потоки підприства нереально. З 2015 року в Україні працює електронний ресурс «E-data», де відображаються усі фінансові операції усіх установ, організацій та підприємств, які мають праву із бюджетними грошима. Це має бути щоквартальна інформація. Тим не менше, «Волиньприродресурс» не здав жодного фінансового звіту для опублікування на сайті «E-data».Розпитати у працівників підприємства, звідки така секретність, не вдалося. Адже під час свого першого візиту журналісти застали на робочому місці лише секретарку, та і та вже зачиняла кабінети. Другий візит теж не увінчався коментарями та поясненнями.Директора "Волиньприродресурсу", депутата Волиньради, який працює на підприємстві не на волонтерських засадах, на робочому місці жодного разу не було.Більш охоче Столяр розповідав про підприємство у студії телеканалу «Аверсу». Та і то не про його діяльність, а про нібито неправомірні вказівки щодо обшуків підприємства.«Бог є і Бог один», - отакий офіційний коментар Столяра щодо заниженої вартості покладів у 16 разів та недоплати більш як 500 мільйонів гривень за отриману ліцензію.Деталі розслідування – у відео сюжеті.

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