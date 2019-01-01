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У Луцьку 5-й день шукають тіло пенсіонера, який втопився у Стиру

У Луцьку 5-й день шукають тіло пенсіонера, який втопився у Стиру
У Луцьку рятувальники продовжують шукати чоловіка, який втонув у Стиру 31 січня.

Так, за минулу добу водолази обстежили 600 метрів дна річки, - інформує ДСНС у Волинській області.

Загалом обстежили понад 3600 метрів квадратних дна, понад 1,6 кілометра прибереженої зони вниз по течії. До пошукових робіт залучили 5 чоловік особового складу групи.

Пошукові роботи тривають.



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Теги: пошуки, тіло, Стир
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