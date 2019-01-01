У Луцьку 5-й день шукають тіло пенсіонера, який втопився у Стиру





Так, за минулу добу водолази обстежили 600 метрів дна річки, - інформує ДСНС у Волинській області.



Загалом обстежили понад 3600 метрів квадратних дна, понад 1,6 кілометра прибереженої зони вниз по течії. До пошукових робіт залучили 5 чоловік особового складу групи.



Пошукові роботи тривають.







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