У волинянина вилучили дві нелегальні гвинтівки, які він провіз із Польщі
Сьогодні, 10:43
У жителя села Терешківці, що на Волині, правоохоронці знайшли незаконну зброю.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вилучили у жителя села Терешківці пневматичну гвинтівку KANDAR B-3 калібру 5,5 мм, пневматичну гвинтівку калібру 5,5 мм без маркування, два патрони калібру 5,6 мм, 194 відстріляні гільзи калібру 5,6 мм і дві коробки з-під набоїв, - пише Волинь-нова.
За попередньою інформацією, 30-літньому чоловікові якимось чином вдалося перевезти гвинтівки із Польщі ще у 2015-му році.
А не так давно «умілець» кустарним способом переробив свій арсенал для стрільби під калібр 5,6 мм.
Поліцейські зброю вилучили і скерували на дослідження у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч1 ст 263 КК України.
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Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вилучили у жителя села Терешківці пневматичну гвинтівку KANDAR B-3 калібру 5,5 мм, пневматичну гвинтівку калібру 5,5 мм без маркування, два патрони калібру 5,6 мм, 194 відстріляні гільзи калібру 5,6 мм і дві коробки з-під набоїв, - пише Волинь-нова.
За попередньою інформацією, 30-літньому чоловікові якимось чином вдалося перевезти гвинтівки із Польщі ще у 2015-му році.
А не так давно «умілець» кустарним способом переробив свій арсенал для стрільби під калібр 5,6 мм.
Поліцейські зброю вилучили і скерували на дослідження у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч1 ст 263 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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