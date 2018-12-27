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У волинянина вилучили дві нелегальні гвинтівки, які він провіз із Польщі

У волинянина вилучили дві нелегальні гвинтівки, які він провіз із Польщі
У жителя села Терешківці, що на Волині, правоохоронці знайшли незаконну зброю.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вилучили у жителя села Терешківці пневматичну гвинтівку KANDAR B-3 калібру 5,5 мм, пневматичну гвинтівку калібру 5,5 мм без маркування, два патрони калібру 5,6 мм, 194 відстріляні гільзи калібру 5,6 мм і дві коробки з-під набоїв, - пише Волинь-нова.

За попередньою інформацією, 30-літньому чоловікові якимось чином вдалося перевезти гвинтівки із Польщі ще у 2015-му році.

А не так давно «умілець» кустарним способом переробив свій арсенал для стрільби під калібр 5,6 мм.

Поліцейські зброю вилучили і скерували на дослідження у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч1 ст 263 КК України.

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Теги: зброя, поліція
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