Уночі Луцьком на «бляхах» їздив чоловік з наркотиками. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку вночі чоловіка зупинили за порушення ПДР, а виявили заборонену речовину.3 лютого, на вулиці Дубнівській, у Луцьку, приблизно о 22 годині, екіпаж патрульних зупинив водія Opel Vectra за порушення ПДР, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Той не мав при собі ані реєстраційного документа на автомобіль, ані поліса страхування.При перевірці чоловіка інспектор виявив у нього згорток з речовиною, схожою на наркотичну.На особу винесли 2 постанови за порушення Правил дорожнього руху.На місце викликали слідчо-оперативну групу.Встановили також, що 20-річний затриманий уже мав проблеми з законом, у тому числі, пов’язані з наркозлочинами.