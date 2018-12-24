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Уночі Луцьком на «бляхах» їздив чоловік з наркотиками. ФОТО. ВІДЕО

Уночі Луцьком на «бляхах» їздив чоловік з наркотиками. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку вночі чоловіка зупинили за порушення ПДР, а виявили заборонену речовину.

3 лютого, на вулиці Дубнівській, у Луцьку, приблизно о 22 годині, екіпаж патрульних зупинив водія Opel Vectra за порушення ПДР, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Той не мав при собі ані реєстраційного документа на автомобіль, ані поліса страхування.

При перевірці чоловіка інспектор виявив у нього згорток з речовиною, схожою на наркотичну.

На особу винесли 2 постанови за порушення Правил дорожнього руху.
На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Встановили також, що 20-річний затриманий уже мав проблеми з законом, у тому числі, пов’язані з наркозлочинами.



Уночі Луцьком на «бляхах» їздив чоловік з наркотиками. ФОТО. ВІДЕО
Уночі Луцьком на «бляхах» їздив чоловік з наркотиками. ФОТО. ВІДЕО
Уночі Луцьком на «бляхах» їздив чоловік з наркотиками. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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