У Луцьку на краденому бусі ганяв п'яний водій
Сьогодні, 11:03
У Луцьку патрульні зупинили нетверезого водія на чужому автомобілі.
У ніч на 4 лютого екіпаж патрульних зупинив у Луцьку мікроавтобус Volkswagen Transporter за порушення ПДР, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
При перевірці встановили, що водій не мав поліса страхування. Натомість – мав ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1, 39 проміле.
Крім того, патрульні з’ясували, що даний транспортний засіб перебуває в орієнтуванні як такий, яким незаконно заволоділи в Рожищенському районі.
На 24-річного водія інспектори оформили 2 постанови, 1 протокол, а в справі щодо можливого заволодіння автомобілем викликали для подальших дій слідчо-оперативну групу.
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У ніч на 4 лютого екіпаж патрульних зупинив у Луцьку мікроавтобус Volkswagen Transporter за порушення ПДР, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
При перевірці встановили, що водій не мав поліса страхування. Натомість – мав ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1, 39 проміле.
Крім того, патрульні з’ясували, що даний транспортний засіб перебуває в орієнтуванні як такий, яким незаконно заволоділи в Рожищенському районі.
На 24-річного водія інспектори оформили 2 постанови, 1 протокол, а в справі щодо можливого заволодіння автомобілем викликали для подальших дій слідчо-оперативну групу.
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