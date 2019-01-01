У Луцьку на краденому бусі ганяв п'яний водій





У ніч на 4 лютого екіпаж патрульних зупинив у Луцьку мікроавтобус Volkswagen Transporter за порушення ПДР, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.



При перевірці встановили, що водій не мав поліса страхування. Натомість – мав ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1, 39 проміле.



Крім того, патрульні з’ясували, що даний транспортний засіб перебуває в орієнтуванні як такий, яким незаконно заволоділи в Рожищенському районі.



На 24-річного водія інспектори оформили 2 постанови, 1 протокол, а в справі щодо можливого заволодіння автомобілем викликали для подальших дій слідчо-оперативну групу.

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