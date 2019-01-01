Обрали очільника Апеляційного суду Волинської області
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Судді Волинського апеляційного суду обрали нового голову.
Ним став Петро Філюк. Про це повідомили у прес-службі суду, - пише Перший.
У понеділок, 4 лютого, відбулися збори, на яких таємним голосуванням обрали нового голову суду. У голосуванні взяли участь 15 суддів. 11 з них віддали свої голоси за Філюка, двоє – за Лілію Шевченко. Ще двоє утрималися.
Зазначимо, обирають голову суду терміном на 3 роки.
Довідково:
Петро Філюк Народився 11 квітня 1961 року в селі Залухів Ратнівського району Волинської області.
З 1 серпня 1986 року працював слідчим слідчого відділення відділу внутрішніх справ Луцького міськвиконкому.
У квітні 2003 року Петра Філюка обрано суддею Апеляційного суду Волинській області. 23 грудня 2003 року Указом Президента України його призначено першим заступником, а 30 вересня 2004 року – головою Апеляційного суду Волинській області.
У жовтні 2009-го Рада суддів України повторно призначила Петра Філюка головою апеляційного суду області на 5 років.
У квітні 2017 року знову обраний головою апеляційного суду області.
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Ним став Петро Філюк. Про це повідомили у прес-службі суду, - пише Перший.
У понеділок, 4 лютого, відбулися збори, на яких таємним голосуванням обрали нового голову суду. У голосуванні взяли участь 15 суддів. 11 з них віддали свої голоси за Філюка, двоє – за Лілію Шевченко. Ще двоє утрималися.
Зазначимо, обирають голову суду терміном на 3 роки.
Довідково:
Петро Філюк Народився 11 квітня 1961 року в селі Залухів Ратнівського району Волинської області.
З 1 серпня 1986 року працював слідчим слідчого відділення відділу внутрішніх справ Луцького міськвиконкому.
У квітні 2003 року Петра Філюка обрано суддею Апеляційного суду Волинській області. 23 грудня 2003 року Указом Президента України його призначено першим заступником, а 30 вересня 2004 року – головою Апеляційного суду Волинській області.
У жовтні 2009-го Рада суддів України повторно призначила Петра Філюка головою апеляційного суду області на 5 років.
У квітні 2017 року знову обраний головою апеляційного суду області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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