Обрали очільника Апеляційного суду Волинської області





Ним став Петро Філюк. Про це повідомили у прес-службі суду, - пише



У понеділок, 4 лютого, відбулися збори, на яких таємним голосуванням обрали нового голову суду. У голосуванні взяли участь 15 суддів. 11 з них віддали свої голоси за Філюка, двоє – за Лілію Шевченко. Ще двоє утрималися.



Зазначимо, обирають голову суду терміном на 3 роки.







Довідково:



Петро Філюк Народився 11 квітня 1961 року в селі Залухів Ратнівського району Волинської області.



З 1 серпня 1986 року працював слідчим слідчого відділення відділу внутрішніх справ Луцького міськвиконкому.



У квітні 2003 року Петра Філюка обрано суддею Апеляційного суду Волинській області. 23 грудня 2003 року Указом Президента України його призначено першим заступником, а 30 вересня 2004 року – головою Апеляційного суду Волинській області.



У жовтні 2009-го Рада суддів України повторно призначила Петра Філюка головою апеляційного суду області на 5 років.



У квітні 2017 року знову обраний головою апеляційного суду області.

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