За вихідні до лікарняного ліжка допилося 6 лучан





Про це повідомили у медичному закладі.



За вихідні дні, з 16-ої години 1 лютого по 8:00 4 лютого, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 86 пацієнтів. З них 52 людини потрапили на лікарняне ліжко, 34-ом надали амбулаторну допомогу.



У травмпункт звернувся 71 травмований, з них - 23 з переломами. Вуличних травм зареєстрували 32, вуличних переломів - 15.



6 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння.



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