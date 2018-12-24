За вихідні до лікарняного ліжка допилося 6 лучан
Сьогодні, 11:43
За вихідні до Луцької міської клінічної лікарні потрапили 86 пацієнтів.
Про це повідомили у медичному закладі.
За вихідні дні, з 16-ої години 1 лютого по 8:00 4 лютого, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 86 пацієнтів. З них 52 людини потрапили на лікарняне ліжко, 34-ом надали амбулаторну допомогу.
У травмпункт звернувся 71 травмований, з них - 23 з переломами. Вуличних травм зареєстрували 32, вуличних переломів - 15.
6 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у медичному закладі.
За вихідні дні, з 16-ої години 1 лютого по 8:00 4 лютого, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 86 пацієнтів. З них 52 людини потрапили на лікарняне ліжко, 34-ом надали амбулаторну допомогу.
У травмпункт звернувся 71 травмований, з них - 23 з переломами. Вуличних травм зареєстрували 32, вуличних переломів - 15.
6 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За вихідні до лікарняного ліжка допилося 6 лучан
Сьогодні, 11:43
Обрали очільника Апеляційного суду Волинської області
Сьогодні, 11:33
У місті на Волині невідомі підпалили авто
Сьогодні, 11:31
На Волині п’яний хлопець убив свою тітку
Сьогодні, 11:16
У церкві волинського села вперше молилися українською. ФОТО
Сьогодні, 11:09
Медіа