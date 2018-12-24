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За вихідні до лікарняного ліжка допилося 6 лучан

За вихідні до лікарняного ліжка допилося 6 лучан
За вихідні до Луцької міської клінічної лікарні потрапили 86 пацієнтів.

Про це повідомили у медичному закладі.

За вихідні дні, з 16-ої години 1 лютого по 8:00 4 лютого, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 86 пацієнтів. З них 52 людини потрапили на лікарняне ліжко, 34-ом надали амбулаторну допомогу.

У травмпункт звернувся 71 травмований, з них - 23 з переломами. Вуличних травм зареєстрували 32, вуличних переломів - 15.

6 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння.

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Теги: лікарня, медицина
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