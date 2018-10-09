У Луцьку влаштують чемпіонат з баскетболу
Сьогодні, 18:18
У Луцьку відбудеться VІ тур відкритого чемпіонату міста з баскетболу серед чоловічих клубних команд сезону 2018-2019 років (Аматорська ліга).
Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Так, 9 лютого за підтримки Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради відбудеться VІ тур відкритого чемпіонату міста Луцька з баскетболу серед чоловічих клубних команд сезону 2018-2019 років (Аматорська ліга).
Початок змагань о 9:30 у спорткомплексі СНУ ім. Лесі Українки, що на проспекті Грушевського 2б.
"Запрошуємо усіх відвідати ці змагання", - повідомили у департаменті.
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Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Так, 9 лютого за підтримки Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради відбудеться VІ тур відкритого чемпіонату міста Луцька з баскетболу серед чоловічих клубних команд сезону 2018-2019 років (Аматорська ліга).
Початок змагань о 9:30 у спорткомплексі СНУ ім. Лесі Українки, що на проспекті Грушевського 2б.
"Запрошуємо усіх відвідати ці змагання", - повідомили у департаменті.
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