У Луцьку влаштують чемпіонат з баскетболу





Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Так, 9 лютого за підтримки Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради відбудеться VІ тур відкритого чемпіонату міста Луцька з баскетболу серед чоловічих клубних команд сезону 2018-2019 років (Аматорська ліга).



Початок змагань о 9:30 у спорткомплексі СНУ ім. Лесі Українки, що на проспекті Грушевського 2б.



"Запрошуємо усіх відвідати ці змагання", - повідомили у департаменті.





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