вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Борисполі» скасували два рейси до Шарм-Ель-Шейху

У «Борисполі» скасували два рейси до Шарм-Ель-Шейху
В аеропорту "Бориспіль" скасували приліт та відліт двох рейсів Шарм-Ель-Шейху.

Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-табло аеропорту.

"Рейс до Шарм-Ель-Шейх який мав прибути о 13:00 скасували. Також відмінили рейс з Шарм-Ель-Шейху який мав прибути до Києва о 12:00", - йдеться в повідомленні.

При цьому причин відміни рейсів не вказано.

Спостерігаються затримки рейсів PS 9006 та 7W 106 з Дніпра, які мали прибути о 10:10, зараз очікуються о 10:20. Літак з Алмати мав прибути до Києва о 11:30, зараз очікується о 11:49. Рейс з Риги мав прибути о 13:10 очікується о 17:40. Рейс з Дубай мав прибути о 13:25 наразі очікується о 13:46, рейс Ла Романа мав прибути о 16:30 зараз очікується о 17:55, рейс YB 2020 з Шарм-Ель-Шейху, який мав прибути о 22:00 відмінили.

На разі аеропорт "Київ" працює в штатному режимі. Окрім, рейсу з Шарм-Ель-Шейху, який мав прибути о 16:35, але був скасований.

"У нас не має складних погодних умов, тому всі рейси відправляються за розкладом. Проте ми обов’язково просимо наших пасажирів слідкувати за табло", - зазначають в прес-службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аеропорт, Бориспіль, Египет, рейс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Попри заборону в луцькому кіоску знову торгували алкоголем уночі
Сьогодні, 12:12
Двоє волинян потрапили «на гачок» шахрая, який обіцяв розмитнити «євробляху»
Сьогодні, 12:08
У «Борисполі» скасували два рейси до Шарм-Ель-Шейху
Сьогодні, 12:02
Жорстоке вбивство дівчини і дідуся на Волині розслідували екстрасенси
Сьогодні, 11:52
За вихідні до лікарняного ліжка допилося 6 лучан
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
«Бориспіль» перейменувати на Івана Мазепи, - Гузь «Бориспіль» перейменувати на Івана Мазепи, - Гузь
14 лютий, 2017, 12:40
Як хочуть перейменувати аеропорт «Бориспіль» Як хочуть перейменувати аеропорт «Бориспіль»
18 липень, 2016, 05:24
Як хочуть перейменувати аеропорт «Бориспіль»? Як хочуть перейменувати аеропорт «Бориспіль»?
17 липень, 2016, 05:27
Вже завтра з Рівненського аеропорту відправиться перший літак до Анталії. ФОТО Вже завтра з Рівненського аеропорту відправиться перший літак до Анталії. ФОТО
09 липень, 2016, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Рогатого» музею на колесах у Луцьку не буде, бо нема грошей, – мерія
Сьогодні, 13:13
 0
Синоптики прогнозують нову хвилю похолодання
Сьогодні, 13:10
 0
Інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія. ВІДЕО
Сьогодні, 13:06
 0
У Ковелі зловили молодика, який торгував наркотиками
Сьогодні, 12:52
 0
Надзвичайники попередили волинян про значні пориви вітру
Сьогодні, 12:23
 0
Медіа
відео
1/8