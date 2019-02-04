Двоє волинян потрапили «на гачок» шахрая, який обіцяв розмитнити «євробляху»
Сьогодні, 12:08
До Володимир-Волинської поліції 3 лютого звернулись двоє чоловіків, яких "розвели" на гроші, пообіцявши розмитнити авто на польській реєстрації.
Перша заява надійшла від 28-річного жителя Любомльського району, котрий ще 2 січня віддав гроші в сумі 2500 доларів 36-річному жителю Володимира-Волинського Ярославу, котрий пообіцяв без усіляких проблем організувати розмитнення автомобіля, - пише Володимир.медіа.
На цей же "гачок" потрапив і 30-річний житель міста Луцька, котрий тому ж Ярославу за послуги розмитнення автомобіля вручив 2500 доларів.
Шахрай гроші взяв, проте й досі не виконав своєї обіцянки. Вимогу повернути кошти ігнорує.
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Перша заява надійшла від 28-річного жителя Любомльського району, котрий ще 2 січня віддав гроші в сумі 2500 доларів 36-річному жителю Володимира-Волинського Ярославу, котрий пообіцяв без усіляких проблем організувати розмитнення автомобіля, - пише Володимир.медіа.
На цей же "гачок" потрапив і 30-річний житель міста Луцька, котрий тому ж Ярославу за послуги розмитнення автомобіля вручив 2500 доларів.
Шахрай гроші взяв, проте й досі не виконав своєї обіцянки. Вимогу повернути кошти ігнорує.
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