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Двоє волинян потрапили «на гачок» шахрая, який обіцяв розмитнити «євробляху»

Двоє волинян потрапили «на гачок» шахрая, який обіцяв розмитнити «євробляху»
До Володимир-Волинської поліції 3 лютого звернулись двоє чоловіків, яких "розвели" на гроші, пообіцявши розмитнити авто на польській реєстрації.

Перша заява надійшла від 28-річного жителя Любомльського району, котрий ще 2 січня віддав гроші в сумі 2500 доларів 36-річному жителю Володимира-Волинського Ярославу, котрий пообіцяв без усіляких проблем організувати розмитнення автомобіля, - пише Володимир.медіа.

На цей же "гачок" потрапив і 30-річний житель міста Луцька, котрий тому ж Ярославу за послуги розмитнення автомобіля вручив 2500 доларів.

Шахрай гроші взяв, проте й досі не виконав своєї обіцянки. Вимогу повернути кошти ігнорує.

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Теги: шахрай, євробляха гроші
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