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Попри заборону в луцькому кіоску знову торгували алкоголем уночі

Попри заборону в луцькому кіоску знову торгували алкоголем уночі
У магазині «Продукти», що на вул. Сагайдачного, 1 знову торгували забороненою продукцією в нічний час.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

Продавці цього торгівельного закладу грубо та не вперше порушують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» та відпускають клієнтам спиртне.

Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на жінку склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.

Попри заборону в луцькому кіоску знову торгували алкоголем уночі

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Теги: муніципали, алкоголь, ніч, порушення
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