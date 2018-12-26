Попри заборону в луцькому кіоску знову торгували алкоголем уночі
Сьогодні, 12:12
У магазині «Продукти», що на вул. Сагайдачного, 1 знову торгували забороненою продукцією в нічний час.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Продавці цього торгівельного закладу грубо та не вперше порушують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» та відпускають клієнтам спиртне.
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на жінку склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Продавці цього торгівельного закладу грубо та не вперше порушують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» та відпускають клієнтам спиртне.
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на жінку склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі зловили молодика, який торгував наркотиками
Сьогодні, 12:52
Надзвичайники попередили волинян про значні пориви вітру
Сьогодні, 12:23
Попри заборону в луцькому кіоску знову торгували алкоголем уночі
Сьогодні, 12:12
У «Борисполі» скасували два рейси до Шарм-Ель-Шейху
Сьогодні, 12:02