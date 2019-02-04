Росія мобілізувалась для «війни з усіма», – Ігор Лапін





Про це пише народний депутат Ігор Лапін в своєму блозі на 24tv.ua, - інформує



“Британія може ввести в дію Акт про надзвичайні ситуації від 2004 року, у разі неупорядкованого виходу з Європейського Союзу. Він дозволяє вводити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти Збройні сили для придушення заворушень”, – пояснив Лапін.



При цьому, наголосив народний обранець, в такому разі уряд також отримає право вносити поправки в будь-яке законодавство за винятком Акта про права людини. Фактично Brexit несе ризики для миру в країні.



“Можливий воєнний стан у Великій Британії – це складник тієї ж війни з Росією, через котру запроваджувала воєнний стан Україна”,- зауважив парламентар.



“Заворушення, котрі струснули Францію, котрих відкрито побоюється Об’єднане Королівство, котрі струшують Венесуелу, Сирію, – все це має одне джерело. Те саме, що й окупація частини теренів України. Йдеться про бажання огризку Імперії зла зайняти тих, хто здатний спільними зусиллями врешті остаточно знешкодити Росію, внутрішніми проблемами й конфліктами”, – написав Ігор Лапін.



Народний депутат додав, що на інспірування й підтримання таких конфліктів Кремль витрачає значні ресурси. Росія остаточно повернула економіку на радянські рейки: коли потреби цивільного населення фінансувались за залишковим принципом. Це все дуже чітко відбивається у внутрішньоросійському інформаційному полі. Тамтешні новини людям на голову не налазять. Натомість щоразу більшають витрати на військовий сектор.



“Росія мобілізувалась для “війни з усіма” і повернулась до зовнішньополітичної парадигми СССР”, – наголосив парламентар.



“Мобілізовані не тільки економічні ресурси. На тепер Кремль перестав економити й кадрові ресурси. Мова не стільки навіть про участь російських іррегулярів в збройних конфліктах по всьому світу, від Донбасу до Африки. Кремль “розбудив” всіх своїх “заснулих агентів”, всіх, кого будь-коли, за будь-яких обставин хоч мінімально вдало оброблялось вербувальниками від ФСБ”, – підсумував Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кремль витрачає величезні ресурси для дестабілізації і Європи, і світу в цілому. Усе за для того, щоб світова спільнота за своїми внутрішніми проблемами облишила тиск на Росію.Про це пише народний депутатв своєму блозі на 24tv.ua, - інформує ВАР “Британія може ввести в дію Акт про надзвичайні ситуації від 2004 року, у разі неупорядкованого виходу з Європейського Союзу. Він дозволяє вводити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти Збройні сили для придушення заворушень”, – пояснив Лапін.При цьому, наголосив народний обранець, в такому разі уряд також отримає право вносити поправки в будь-яке законодавство за винятком Акта про права людини. Фактично Brexit несе ризики для миру в країні.“Можливий воєнний стан у Великій Британії – це складник тієї ж війни з Росією, через котру запроваджувала воєнний стан Україна”,- зауважив парламентар.“Заворушення, котрі струснули Францію, котрих відкрито побоюється Об’єднане Королівство, котрі струшують Венесуелу, Сирію, – все це має одне джерело. Те саме, що й окупація частини теренів України. Йдеться про бажання огризку Імперії зла зайняти тих, хто здатний спільними зусиллями врешті остаточно знешкодити Росію, внутрішніми проблемами й конфліктами”, – написав Ігор Лапін.Народний депутат додав, що на інспірування й підтримання таких конфліктів Кремль витрачає значні ресурси. Росія остаточно повернула економіку на радянські рейки: коли потреби цивільного населення фінансувались за залишковим принципом. Це все дуже чітко відбивається у внутрішньоросійському інформаційному полі. Тамтешні новини людям на голову не налазять. Натомість щоразу більшають витрати на військовий сектор.“Росія мобілізувалась для “війни з усіма” і повернулась до зовнішньополітичної парадигми СССР”, – наголосив парламентар.“Мобілізовані не тільки економічні ресурси. На тепер Кремль перестав економити й кадрові ресурси. Мова не стільки навіть про участь російських іррегулярів в збройних конфліктах по всьому світу, від Донбасу до Африки. Кремль “розбудив” всіх своїх “заснулих агентів”, всіх, кого будь-коли, за будь-яких обставин хоч мінімально вдало оброблялось вербувальниками від ФСБ”, – підсумував Ігор Лапін.

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