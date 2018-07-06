Надзвичайники попередили волинян про значні пориви вітру





Про це йдеться у попередженні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



"За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У західних областях України, зокрема й на Волині, передбачаються значні пориви вітру.Про це йдеться у попередженні Державної служби України з надзвичайних ситуацій."За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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