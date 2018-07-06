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Надзвичайники попередили волинян про значні пориви вітру

Надзвичайники попередили волинян про значні пориви вітру
У західних областях України, зокрема й на Волині, передбачаються значні пориви вітру.

Про це йдеться у попередженні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Теги: погода, прогноз, попередження
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