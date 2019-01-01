У Ковелі зловили молодика, який торгував наркотиками

На Волині поліцейські припинили канал збуту психотропних речовин через мережу інтернет.Так, правоохоронці затримали 19-річного волинянина, котрий займався збутом у місті Ковель, шляхом так званих закладок, психотропної речовини PVP та амфетаміну, - інформує ГУНП у Волинській області.Окрім того, поліцейські у Ковелі під час проведення слідчих дій виявили декілька так званих закладок із психотропними речовинами.Усе вилучене направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Усі ці заборонені речовини чоловік фасував та збував шляхом так званих закладок у Ковелі.«Зловмиснику слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Нині правопорушнику обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 діб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна. Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину», – зазначив начальник ГУНП в області Петро Шпига.