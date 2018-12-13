Синоптики прогнозують нову хвилю похолодання

В Україні з 5 лютого – нова хвиля похолодання, проте міцних морозів не буде.Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик"Хто перегрівся минулі дні, в Україну йде свіже повітря — похолодає. Це не буде сильний і навіть помірний мороз, проте після нинішніх +2+7 градусів прийдуть денні 0 +3 градуси, місцями до -1 -3 градусів", — йдеться у повідомлені.Тобто, похолодання переважно підсушить довкілля і посилить ожеледицю. 5 лютого – місцями тумани, мряка.6 лютого на Півночі та Заході України випаде мокрий сніг.Похолодання буде до кінця тижня, а за попередніми прогнозами, з 10-го лютого в Україну прийде потепління.