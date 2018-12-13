Синоптики прогнозують нову хвилю похолодання
Сьогодні, 13:10
В Україні з 5 лютого – нова хвиля похолодання, проте міцних морозів не буде.
Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталія Діденко.
"Хто перегрівся минулі дні, в Україну йде свіже повітря — похолодає. Це не буде сильний і навіть помірний мороз, проте після нинішніх +2+7 градусів прийдуть денні 0 +3 градуси, місцями до -1 -3 градусів", — йдеться у повідомлені.
Тобто, похолодання переважно підсушить довкілля і посилить ожеледицю. 5 лютого – місцями тумани, мряка.
6 лютого на Півночі та Заході України випаде мокрий сніг.
Похолодання буде до кінця тижня, а за попередніми прогнозами, з 10-го лютого в Україну прийде потепління.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталія Діденко.
"Хто перегрівся минулі дні, в Україну йде свіже повітря — похолодає. Це не буде сильний і навіть помірний мороз, проте після нинішніх +2+7 градусів прийдуть денні 0 +3 градуси, місцями до -1 -3 градусів", — йдеться у повідомлені.
Тобто, похолодання переважно підсушить довкілля і посилить ожеледицю. 5 лютого – місцями тумани, мряка.
6 лютого на Півночі та Заході України випаде мокрий сніг.
Похолодання буде до кінця тижня, а за попередніми прогнозами, з 10-го лютого в Україну прийде потепління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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