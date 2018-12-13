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Синоптики прогнозують нову хвилю похолодання

Синоптики прогнозують нову хвилю похолодання
В Україні з 5 лютого – нова хвиля похолодання, проте міцних морозів не буде.

Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Хто перегрівся минулі дні, в Україну йде свіже повітря — похолодає. Це не буде сильний і навіть помірний мороз, проте після нинішніх +2+7 градусів прийдуть денні 0 +3 градуси, місцями до -1 -3 градусів", — йдеться у повідомлені.

Тобто, похолодання переважно підсушить довкілля і посилить ожеледицю. 5 лютого – місцями тумани, мряка.

6 лютого на Півночі та Заході України випаде мокрий сніг.

Похолодання буде до кінця тижня, а за попередніми прогнозами, з 10-го лютого в Україну прийде потепління.


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Теги: синоптики, погода, прогноз
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