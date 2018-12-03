Monatik «заблокував» Потапа заради унікального голосу з Мінська





У третьому випуску шоу "Голос країни" відзначилися соліст мюзиклу Notre Dame de Paris Україна, дівчина в інвалідному візку, вчитель болгарської мови з Мінська і бек-вокаліст Дана Балана, - пише



Зіркові тренери Тіна Кароль, Потап, Monatik та Дан Балан продовжують набирати свої команди.



На минулому ефірі Дан Балан заблокував Монатіка заради Тіни Кароль, у третьому ефірі Монатік заради унікального голосу з Мінська заблокував Потапа.



Катерина Бігу виконала пісню Dragostea din tei, яку виконував Дан Балан в групі O-Zone, а потім повторила її разом з Даном в дуеті. Всіх здивувала силою і красою голосу дівчина в інвалідному кріслі Магдалена Паскар, яка розгорнула три крісла, змусила Дмитра Монатіка плакати. І, звичайно ж, учасник, який завершив цей ефір – білорус Влад Чижиков.



Він став яблуком розбрату серед тренерів. Щоб він не дістався Потапу того заблокував Діма Монатік. Основна причина, чому Влад приїхав взяти участь в українському шоу Голос країни – в позитивній реакції українських музикантів Tayanna, The Hardkiss та ін. на кавери, які він викладає на своїй сторінці в instagram.

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