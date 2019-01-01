Ранкова аварія у Луцьку: у постраждалої дівчинки – перелом стегна
Сьогодні, 13:52
У Луцьку на вулиці Ветеранів сталася аварія з потерпілими.
Так, 4 лютого вранці зіткнулися Lexus і Geely. Унаслідок удару постраждала 11-річна пасажирка Geely та жінка 45-річна жінка.
Дівчинку доправили до лікарні. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі волинських патрульних розповіли, що неподалік церкви відбулося ДТП.
Водій, керуючи ТЗ GELLY, не вибрала безпечної швидкості та не врахувала дорожню обстановку - зіткнулася з автівкою LEXUS, чим завдала механічних пошкоджень та матеріальних збитків обом машинам.
Серед потерпілих, за інформацією, дівчинка 2007 р. н. з переломом та зміщенням стегна, а також жінка 1973 р. н., у неї струс мозку.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, надали допомогу. Патрульна забезпечили охорону місця події та безпеку дорожнього руху.
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Так, 4 лютого вранці зіткнулися Lexus і Geely. Унаслідок удару постраждала 11-річна пасажирка Geely та жінка 45-річна жінка.
Дівчинку доправили до лікарні. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі волинських патрульних розповіли, що неподалік церкви відбулося ДТП.
Водій, керуючи ТЗ GELLY, не вибрала безпечної швидкості та не врахувала дорожню обстановку - зіткнулася з автівкою LEXUS, чим завдала механічних пошкоджень та матеріальних збитків обом машинам.
Серед потерпілих, за інформацією, дівчинка 2007 р. н. з переломом та зміщенням стегна, а також жінка 1973 р. н., у неї струс мозку.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, надали допомогу. Патрульна забезпечили охорону місця події та безпеку дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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