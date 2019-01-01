Ранкова аварія у Луцьку: у постраждалої дівчинки – перелом стегна





Так, 4 лютого



Дівчинку доправили до лікарні. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі волинських патрульних розповіли, що неподалік церкви відбулося ДТП.



Водій, керуючи ТЗ GELLY, не вибрала безпечної швидкості та не врахувала дорожню обстановку - зіткнулася з автівкою LEXUS, чим завдала механічних пошкоджень та матеріальних збитків обом машинам.



Серед потерпілих, за інформацією, дівчинка 2007 р. н. з переломом та зміщенням стегна, а також жінка 1973 р. н., у неї струс мозку.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу, надали допомогу. Патрульна забезпечили охорону місця події та безпеку дорожнього руху.

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