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Ранкова аварія у Луцьку: у постраждалої дівчинки – перелом стегна

Ранкова аварія у Луцьку: у постраждалої дівчинки – перелом стегна
У Луцьку на вулиці Ветеранів сталася аварія з потерпілими.

Так, 4 лютого вранці зіткнулися Lexus і Geely. Унаслідок удару постраждала 11-річна пасажирка Geely та жінка 45-річна жінка.

Дівчинку доправили до лікарні. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі волинських патрульних розповіли, що неподалік церкви відбулося ДТП.

Водій, керуючи ТЗ GELLY, не вибрала безпечної швидкості та не врахувала дорожню обстановку - зіткнулася з автівкою LEXUS, чим завдала механічних пошкоджень та матеріальних збитків обом машинам.

Серед потерпілих, за інформацією, дівчинка 2007 р. н. з переломом та зміщенням стегна, а також жінка 1973 р. н., у неї струс мозку.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, надали допомогу. Патрульна забезпечили охорону місця події та безпеку дорожнього руху.

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Теги: ДТП, аварія
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