У школі на Волині оголосили карантин
Сьогодні, 14:10
У Ковелі в ЗОШ №2 з 5 по 8 лютого оголосили карантин.
У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в ЗОШ №2 з 5 по 8 лютого буде призупинений освітній процес, - пише Про Ковель.
У цьому навчальні закладі захворіло понад 20 відсотків дітей.
Інші школи працюватимуть у звичному режимі.
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У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в ЗОШ №2 з 5 по 8 лютого буде призупинений освітній процес, - пише Про Ковель.
У цьому навчальні закладі захворіло понад 20 відсотків дітей.
Інші школи працюватимуть у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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