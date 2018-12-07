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У школі на Волині оголосили карантин

У школі на Волині оголосили карантин
У Ковелі в ЗОШ №2 з 5 по 8 лютого оголосили карантин.

У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в ЗОШ №2 з 5 по 8 лютого буде призупинений освітній процес, - пише Про Ковель.

У цьому навчальні закладі захворіло понад 20 відсотків дітей.

Інші школи працюватимуть у звичному режимі.

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Теги: школа, світа, карантин
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