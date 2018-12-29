Зловили волинянина, який вкрав Volkswagen

На Волині поліцейські зловили чоловіка, який викрав автівку.Так, сьогодні вночі, 4 лютого, на вулиці Ковельській у Луцьку, патрульні за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Volkswagen T-4 за кермом якого перебував раніше судимий 23-річний житель Рожищенського району, - інформує ГУНП у Волинській областіПід час перевірки з’ясувалося, що правопорушник керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння без посвідчення водія відповідної категорії, а державний номерний знак автомобіля не освітлювався.Співробітники поліції склали на волинянина адмінматеріали за ст. 130, ч. 2 ст. 126 та ч. 6 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Окрім цього, з’ясувалося, що даний транспортний засіб, за попередньою змовою із 17-річним хлопцем, чоловік викрав у 55-річного жителя Рожищенського району.«За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зараз також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітніх у злочину діяльність). Після повідомлення зловмиснику про підозру в інкримінованих злочинах, слідчі будуть клопотати про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомив Олександр Басалик, начальник Рожищенського відділення поліції ГУНП у Волинській області.Автомобіль затримали та помістили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.Досудове розслідування триває.