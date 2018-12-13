У сусідній з Волинню області зросла кількість хворих на грип та ГРВІ





Про це повідомляє



"За минулий тиждень в Рівненській області на грип та інші ГРІ захворіло 9310 осіб (802,9 випадків на 100 тисяч населення), це на 11,6% більше, ніж за попередній тиждень. Серед захворілих 6166 (66,2%) дітей до 18 років", - йдеться в повідомленні.



Упродовж тижня госпіталізували 223 хворих, з них 160 дітей.



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У лабораторному центрі уточнили, що найвища захворюваність реєструється у Березнівському районі захворіли 1075 осіб, а епідемічний поріг перевищений на 86%, та у Радивилівському районі захворіло 607 осіб, епідемічний поріг перевищений на 82%.



"Перевищення епідемічного порогу також зафіксовано у Володимирецькому (8,2%), Здолбунівському (10,4%), Рокитнівському (3%) та Острозькому (2%) районах", - додали у лабцентрі.



Крім того, на Рівненщині призупинили навчання у 98 загальноосвітніх закладах.



"Зокрема закриті всі школи у Радивилівського (24) і Рокитнівського (35) районах. Крім того, припинене навчання у Березнівському (26 шкіл), Володимирецькому (3), Гощанському (1), Здолбунівському (4), Острозькому (1) районах та у м. Острог (4)", - зазначили у лабцентрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області за минулий тиждень на грип та інші ГРІ захворіли 9310 осіб. Це на 11,6% більше, ніж за попередній тиждень.Про це повідомляє УНН з посиланням на ДУ "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"."За минулий тиждень в Рівненській області на грип та інші ГРІ захворіло 9310 осіб (802,9 випадків на 100 тисяч населення), це на 11,6% більше, ніж за попередній тиждень. Серед захворілих 6166 (66,2%) дітей до 18 років", - йдеться в повідомленні.Упродовж тижня госпіталізували 223 хворих, з них 160 дітей.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медик розповіла, як захиститись від грипуУ лабораторному центрі уточнили, що найвища захворюваність реєструється у Березнівському районі захворіли 1075 осіб, а епідемічний поріг перевищений на 86%, та у Радивилівському районі захворіло 607 осіб, епідемічний поріг перевищений на 82%."Перевищення епідемічного порогу також зафіксовано у Володимирецькому (8,2%), Здолбунівському (10,4%), Рокитнівському (3%) та Острозькому (2%) районах", - додали у лабцентрі.Крім того, на Рівненщині призупинили навчання у 98 загальноосвітніх закладах."Зокрема закриті всі школи у Радивилівського (24) і Рокитнівського (35) районах. Крім того, припинене навчання у Березнівському (26 шкіл), Володимирецькому (3), Гощанському (1), Здолбунівському (4), Острозькому (1) районах та у м. Острог (4)", - зазначили у лабцентрі.

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