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У «Промені» – творчі майстер-класи для дітей*

У «Промені» – творчі майстер-класи для дітей*
У розважальному центрі "Промінь" в "Смугастому носорозі" відбудуться творчі майстер-класи.

Так, 8 лютого о 17:00 пройде майстер-клас з виготовлення неймовірної «сумочки LOL». Її можна буде зробити із різноманітного фетру, блискіток та чарівного декору. Тривалість – 2 години. Ціна – 185 гривень.

10 лютого о 12:00 – робитимуть супер смачні "валентинки" з пряничною феєю. І це все на майстер-класі вже у цю неділю в м’юзік-холі «Не кажи мамі». Тривалість – 1 година. Ціна – 150 гривень.

10 лютого о 18:00 в художній школі – безкоштовний майстер-клас із виготовлення листівок, для яких ти будеш застосовувати різні техніки, одна з яких, вирубка деталей на машинці SIZZIX! Тривалість – 1,5 години.

15 лютого о 18:00 – всі хто полюбляє Міккі-Мауса, зможе зробити головний убір «Вушка Міккі-Мауса». Тривалість – 2 години. Ціна – 160 гривень.

Реєстрація за номером: +380 (66) 755 07 57.

РЦ «Промінь», 2-й поверх, просп. Президента Грушевського, 2.

У «Промені» – творчі майстер-класи для дітей*
У «Промені» – творчі майстер-класи для дітей*
У «Промені» – творчі майстер-класи для дітей*


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Теги: Промінь
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