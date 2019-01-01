У «Промені» – творчі майстер-класи для дітей*
Сьогодні, 14:36
У розважальному центрі "Промінь" в "Смугастому носорозі" відбудуться творчі майстер-класи.
Так, 8 лютого о 17:00 пройде майстер-клас з виготовлення неймовірної «сумочки LOL». Її можна буде зробити із різноманітного фетру, блискіток та чарівного декору. Тривалість – 2 години. Ціна – 185 гривень.
10 лютого о 12:00 – робитимуть супер смачні "валентинки" з пряничною феєю. І це все на майстер-класі вже у цю неділю в м’юзік-холі «Не кажи мамі». Тривалість – 1 година. Ціна – 150 гривень.
10 лютого о 18:00 в художній школі – безкоштовний майстер-клас із виготовлення листівок, для яких ти будеш застосовувати різні техніки, одна з яких, вирубка деталей на машинці SIZZIX! Тривалість – 1,5 години.
15 лютого о 18:00 – всі хто полюбляє Міккі-Мауса, зможе зробити головний убір «Вушка Міккі-Мауса». Тривалість – 2 години. Ціна – 160 гривень.
Реєстрація за номером: +380 (66) 755 07 57.
РЦ «Промінь», 2-й поверх, просп. Президента Грушевського, 2.
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Так, 8 лютого о 17:00 пройде майстер-клас з виготовлення неймовірної «сумочки LOL». Її можна буде зробити із різноманітного фетру, блискіток та чарівного декору. Тривалість – 2 години. Ціна – 185 гривень.
10 лютого о 12:00 – робитимуть супер смачні "валентинки" з пряничною феєю. І це все на майстер-класі вже у цю неділю в м’юзік-холі «Не кажи мамі». Тривалість – 1 година. Ціна – 150 гривень.
10 лютого о 18:00 в художній школі – безкоштовний майстер-клас із виготовлення листівок, для яких ти будеш застосовувати різні техніки, одна з яких, вирубка деталей на машинці SIZZIX! Тривалість – 1,5 години.
15 лютого о 18:00 – всі хто полюбляє Міккі-Мауса, зможе зробити головний убір «Вушка Міккі-Мауса». Тривалість – 2 години. Ціна – 160 гривень.
Реєстрація за номером: +380 (66) 755 07 57.
РЦ «Промінь», 2-й поверх, просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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