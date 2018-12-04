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Скільки волиняни боргують за комуналку

Скільки волиняни боргують за комуналку
У 2018р. населення Волинської області сплатило за житло та комунальні послуги 1433,8 млн.грн (82,5% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 758,0 млн.грн.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

На кінець грудня 2018р. волиняни заборгували 539,8 млн.грн за постачання природного газу, 86,2 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 27,0 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 25,0 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 7,1 млн.грн – за вивезення побутових відходів, 92,0 млн.грн – за постачання електричної енергії.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням постачання електричної енергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку у грудні 2018р. становили 2115,1 грн.

"Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 та від 27.06.2003 № 976, у 2018р. з населенням було укладено 604 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 4063,4 тис.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 2459,7 тис.грн." - йдеться у повідомленні.

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Теги: комуналка, гроші, борги
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