У Почаєві п'яний водій збив трьох людей





Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції області, - пише



Ситуація трапилася вночі 3 лютого. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mitsubishi Outlander, лишивши службовий транспорт на узбіччі з проблисковими маячками. Через кілька хвилин з'явився автомобіль Volkswagen Golf, який збив патрульного і двох цивільних із машини Mitsubishi, а після цього врізався у цю ж автівку.



"За попередніми даними, кермувальник Volkswagen був п'яним. В його крові виявили більше двох з половиною проміле алкоголю. Чоловік каже, що помітив патрульну автівку занадто пізно", - йдеться у повідомленні.



Постраждалі отримали переломи та інші травми. Їх доправили до відділення травматології. Щодо дій нетверезого водія відкрито кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Почаєві Тернопільської області п'яний чоловік за кермом автівки збив співробітника поліції і двох цивільних осіб.Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції області, - пише ТСН Ситуація трапилася вночі 3 лютого. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mitsubishi Outlander, лишивши службовий транспорт на узбіччі з проблисковими маячками. Через кілька хвилин з'явився автомобіль Volkswagen Golf, який збив патрульного і двох цивільних із машини Mitsubishi, а після цього врізався у цю ж автівку."За попередніми даними, кермувальник Volkswagen був п'яним. В його крові виявили більше двох з половиною проміле алкоголю. Чоловік каже, що помітив патрульну автівку занадто пізно", - йдеться у повідомленні.Постраждалі отримали переломи та інші травми. Їх доправили до відділення травматології. Щодо дій нетверезого водія відкрито кримінальне провадження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію