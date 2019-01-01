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У Почаєві п'яний водій збив трьох людей

У Почаєві п'яний водій збив трьох людей
У Почаєві Тернопільської області п'яний чоловік за кермом автівки збив співробітника поліції і двох цивільних осіб.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції області, - пише ТСН.

Ситуація трапилася вночі 3 лютого. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mitsubishi Outlander, лишивши службовий транспорт на узбіччі з проблисковими маячками. Через кілька хвилин з'явився автомобіль Volkswagen Golf, який збив патрульного і двох цивільних із машини Mitsubishi, а після цього врізався у цю ж автівку.

"За попередніми даними, кермувальник Volkswagen був п'яним. В його крові виявили більше двох з половиною проміле алкоголю. Чоловік каже, що помітив патрульну автівку занадто пізно", - йдеться у повідомленні.

Постраждалі отримали переломи та інші травми. Їх доправили до відділення травматології. Щодо дій нетверезого водія відкрито кримінальне провадження.

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Теги: аварія, Почаїв
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